16 августа 2024

Youtube-блогеры разыграли драму на глазах у сотен детей в центре Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
Дим Димыч и Улька Пулька уже третий раз выступают в Екатеринбурге Фото:
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Сотни детей на концерте известных белорусских youtube-блогеров Ульки Пульки и Дим Димыча стали свидетелями неожиданной сцены: выяснилось, что между Дим Димычем и другой популярной блогершей — Анжелишей (звезда TikTok, она не приехала) — чуть ли не конфликт. Девушка обиделась на Дим Димыча за то, что тот уезжает в Москву. Дим Димыч решил публично извиниться, набрав по видеосвязи.

«Я знаю, что ты на меня немного обижаешься из-за нашей ссоры, что я переезжаю в Москву. Но я тебя обязательно заберу, и у нас все будет хорошо. А пока что я на концерте в Екатеринбурге — в самом лучшем городе. И смотри, как ребята передают тебе привет», — сказал со сцены Дим Димыч, передает корреспондент URA.RU. Толпа юных фанатов проскандировала имя Анжелиши.

Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
Фото:
Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
Фото:
Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
Фото:
Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
Фото:
Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
Фото:

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Сотни детей на концерте известных белорусских youtube-блогеров Ульки Пульки и Дим Димыча стали свидетелями неожиданной сцены: выяснилось, что между Дим Димычем и другой популярной блогершей — Анжелишей (звезда TikTok, она не приехала) — чуть ли не конфликт. Девушка обиделась на Дим Димыча за то, что тот уезжает в Москву. Дим Димыч решил публично извиниться, набрав по видеосвязи. «Я знаю, что ты на меня немного обижаешься из-за нашей ссоры, что я переезжаю в Москву. Но я тебя обязательно заберу, и у нас все будет хорошо. А пока что я на концерте в Екатеринбурге — в самом лучшем городе. И смотри, как ребята передают тебе привет», — сказал со сцены Дим Димыч, передает корреспондент URA.RU. Толпа юных фанатов проскандировала имя Анжелиши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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