Youtube-блогеры разыграли драму на глазах у сотен детей в центре Екатеринбурга. Фото, видео

17 августа 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Дим Димыч и Улька Пулька уже третий раз выступают в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год Сотни детей на концерте известных белорусских youtube-блогеров Ульки Пульки и Дим Димыча стали свидетелями неожиданной сцены: выяснилось, что между Дим Димычем и другой популярной блогершей — Анжелишей (звезда TikTok, она не приехала) — чуть ли не конфликт. Девушка обиделась на Дим Димыча за то, что тот уезжает в Москву. Дим Димыч решил публично извиниться, набрав по видеосвязи. «Я знаю, что ты на меня немного обижаешься из-за нашей ссоры, что я переезжаю в Москву. Но я тебя обязательно заберу, и у нас все будет хорошо. А пока что я на концерте в Екатеринбурге — в самом лучшем городе. И смотри, как ребята передают тебе привет», — сказал со сцены Дим Димыч, передает корреспондент URA.RU. Толпа юных фанатов проскандировала имя Анжелиши. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни детей на концерте известных белорусских youtube-блогеров Ульки Пульки и Дим Димыча стали свидетелями неожиданной сцены: выяснилось, что между Дим Димычем и другой популярной блогершей — Анжелишей (звезда TikTok, она не приехала) — чуть ли не конфликт. Девушка обиделась на Дим Димыча за то, что тот уезжает в Москву. Дим Димыч решил публично извиниться, набрав по видеосвязи. «Я знаю, что ты на меня немного обижаешься из-за нашей ссоры, что я переезжаю в Москву. Но я тебя обязательно заберу, и у нас все будет хорошо. А пока что я на концерте в Екатеринбурге — в самом лучшем городе. И смотри, как ребята передают тебе привет», — сказал со сцены Дим Димыч, передает корреспондент URA.RU. Толпа юных фанатов проскандировала имя Анжелиши.