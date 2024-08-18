Авиация ВС РФ разбомбила склады ВСУ в Сумской области

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Авиация ВС РФ поразила склады боеприпасов ВСУ в Сумской области (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Склады боеприпасов ВСУ в Сумской области подверглись атаке со стороны авиации ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что с этой территории украинская армия наносит удары по Курской области.

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Киянца, Косица и Шалыгино Сумской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вторжение в Курскую область украинские диверсанты начали утром 6 августа. За время курской операции ВСУ потеряли 3,5 тысячи солдат и 50 танков. Ранее в пророссийском подполье заявили, что в Кривом Роге российские военные уничтожили склады, технику и бойцов ВСУ, которые должны были направиться в Курскую область.

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Склады боеприпасов ВСУ в Сумской области подверглись атаке со стороны авиации ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что с этой территории украинская армия наносит удары по Курской области. «Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Киянца, Косица и Шалыгино Сумской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Вторжение в Курскую область украинские диверсанты начали утром 6 августа. За время курской операции ВСУ потеряли 3,5 тысячи солдат и 50 танков. Ранее в пророссийском подполье заявили, что в Кривом Роге российские военные уничтожили склады, технику и бойцов ВСУ, которые должны были направиться в Курскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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