Авиация ВС РФ разбомбила склады ВСУ в Сумской области

18 августа 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Авиация ВС РФ поразила склады боеприпасов ВСУ в Сумской области (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Склады боеприпасов ВСУ в Сумской области подверглись атаке со стороны авиации ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что с этой территории украинская армия наносит удары по Курской области. «Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Киянца, Косица и Шалыгино Сумской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Вторжение в Курскую область украинские диверсанты начали утром 6 августа. За время курской операции ВСУ потеряли 3,5 тысячи солдат и 50 танков. Ранее в пророссийском подполье заявили, что в Кривом Роге российские военные уничтожили склады, технику и бойцов ВСУ, которые должны были направиться в Курскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Склады боеприпасов ВСУ в Сумской области подверглись атаке со стороны авиации ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что с этой территории украинская армия наносит удары по Курской области. «Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Киянца, Косица и Шалыгино Сумской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Вторжение в Курскую область украинские диверсанты начали утром 6 августа. За время курской операции ВСУ потеряли 3,5 тысячи солдат и 50 танков. Ранее в пророссийском подполье заявили, что в Кривом Роге российские военные уничтожили склады, технику и бойцов ВСУ, которые должны были направиться в Курскую область.