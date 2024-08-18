The Times: ВСУ убивают мирных жителей в Курской области британскими дронами

Украинские войска применили британские беспилотники в ходе атаки на Курскую область, что привело к гибели мирных жителей. Об этом пишет британская газета The Times
«Украинские войска используют поставленные Великобританией беспилотники в ходе нападения на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военная техника и консультации из Великобритании играют важную роль в ходе наступления Украины.
Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа. Украина за время боев потеряла 3 460 военнослужащих и 50 танков.
Президент России Владимир Путин назвал действия Киева провокацией и пообещал жесткий ответ. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО. Член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область напоминает действия современных террористов, передает РАПСИ. Российские власти считают, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в противостояние.
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