The Times: ВСУ убивают мирных жителей в Курской области британскими дронами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Британские дроны сыграли важную роль для ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, пишет The Times
Британские дроны сыграли важную роль для ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, пишет The Times Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские войска применили британские беспилотники в ходе атаки на Курскую область, что привело к гибели мирных жителей. Об этом пишет британская газета The Times

«Украинские войска используют поставленные Великобританией беспилотники в ходе нападения на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военная техника и консультации из Великобритании играют важную роль в ходе наступления Украины.

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа. Украина за время боев потеряла 3 460 военнослужащих и 50 танков.

Президент России Владимир Путин назвал действия Киева провокацией и пообещал жесткий ответ. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО. Член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область напоминает действия современных террористов, передает РАПСИ. Российские власти считают, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в противостояние. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские войска применили британские беспилотники в ходе атаки на Курскую область, что привело к гибели мирных жителей. Об этом пишет британская газета The Times «Украинские войска используют поставленные Великобританией беспилотники в ходе нападения на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военная техника и консультации из Великобритании играют важную роль в ходе наступления Украины. Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа. Украина за время боев потеряла 3 460 военнослужащих и 50 танков. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева провокацией и пообещал жесткий ответ. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО. Член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область напоминает действия современных террористов, передает РАПСИ. Российские власти считают, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в противостояние. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...