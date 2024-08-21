Садоводы Челябинской области начали закатывать соленья на зиму из недозревших помидоров. Консервировать зеленые и белые плоды приходится из-за активного гниения, сообщила URA.RU читательница.
«Вот такой у нас урожай „красных“ помидоров Черри. По-другому никак, маринуем зеленые, белые и желтые плоды», — сообщила URA.RU Татьяна М. Женщина также поделилась фотографиями урожая.
Ранее садоводы показали, как выглядят овощи на челябинских садах после мегаливней. Из-за постоянной влажности в огородах гниют помидоры, картофель и яблоки. Огурцы и баклажаны вовсе не уродились. Руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев поделился с URA.RU советами, как спасти урожай в такую погоду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!