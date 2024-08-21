Челябинцы показали, как приходится спасать урожай помидоров после ливней. Фото

Челябинские садоводы делают соленья из зеленых помидоров, спасая часть урожая
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Помидоры приходится мариновать до того, как они достигнут спелости
Помидоры приходится мариновать до того, как они достигнут спелости Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Садоводы Челябинской области начали закатывать соленья на зиму из недозревших помидоров. Консервировать зеленые и белые плоды приходится из-за активного гниения, сообщила URA.RU читательница.

«Вот такой у нас урожай „красных“ помидоров Черри. По-другому никак, маринуем зеленые, белые и желтые плоды», — сообщила URA.RU Татьяна М. Женщина также поделилась фотографиями урожая.

Ранее садоводы показали, как выглядят овощи на челябинских садах после мегаливней. Из-за постоянной влажности в огородах гниют помидоры, картофель и яблоки. Огурцы и баклажаны вовсе не уродились. Руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев поделился с URA.RU советами, как спасти урожай в такую погоду.

Помидоры не достигают спелости из-за непогоды и недостатка солнца
Помидоры не достигают спелости из-за непогоды и недостатка солнца
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Садоводы Челябинской области начали закатывать соленья на зиму из недозревших помидоров. Консервировать зеленые и белые плоды приходится из-за активного гниения, сообщила URA.RU читательница. «Вот такой у нас урожай „красных“ помидоров Черри. По-другому никак, маринуем зеленые, белые и желтые плоды», — сообщила URA.RU Татьяна М. Женщина также поделилась фотографиями урожая. Ранее садоводы показали, как выглядят овощи на челябинских садах после мегаливней. Из-за постоянной влажности в огородах гниют помидоры, картофель и яблоки. Огурцы и баклажаны вовсе не уродились. Руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев поделился с URA.RU советами, как спасти урожай в такую погоду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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