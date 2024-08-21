21 августа 2024

ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская ПВО сбила пять беспилотников в Ростовской области.
Российская ПВО сбила пять беспилотников в Ростовской области. Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Ростовскую область пятью беспилотниками. Атака была успешна отражена силами ПВО. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

«Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали Ростовскую область пятью беспилотниками. Атака была успешна отражена силами ПВО. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев. «Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...