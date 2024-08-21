ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

Российская ПВО сбила пять беспилотников в Ростовской области.
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали Ростовскую область пятью беспилотниками. Атака была успешна отражена силами ПВО. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.
«Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
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