Депутат Костенко назвал главную ошибку властей Украины

Депутат Костенко: Киев создал себе проблему, выпустив молодежь из страны
Киев создал себе проблему, выпустив молодежь из страны
Киев создал себе проблему, выпустив молодежь из страны

Правительство Украины допустило ошибку, разрешив молодежи выезжать за границу. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. Он отметил, что это приведет к массовому оттоку молодых людей, которые, скорее всего, не вернутся на родину.

«Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу. В результате мы получим: и дети поедут за границу, и 18 — 22-летние поедут за границу — и больше не вернутся», — заявил Костенко в эфире YouTube-канала «Новый отсчет».

В ходе выступления Костенко заявил, что вместо поиска оправданий для подобных послаблений власти должны сконцентрироваться на мобилизации. Он напомнил, что сохранение трудоспособного и боеспособного населения критически важно для Украины в текущих условиях.

Ранее кабмин Украины разрешил покинуть страну всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. До этого момента действовал запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период введенного военного положения. Об этом было объявлено 26 августа, а спустя два дня на всех КПП с Польшей скопились огромные очереди желающих покинуть страну, сообщает 360.ru. Несмотря на множество видео пробок, украинские власти отрицают, что молодые люди экстренно покинули страну.

