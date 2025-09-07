Депутат Костенко назвал главную ошибку властей Украины

Правительство Украины допустило ошибку, разрешив молодежи выезжать за границу. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко. Он отметил, что это приведет к массовому оттоку молодых людей, которые, скорее всего, не вернутся на родину.
«Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу. В результате мы получим: и дети поедут за границу, и 18 — 22-летние поедут за границу — и больше не вернутся», — заявил Костенко в эфире YouTube-канала «Новый отсчет».
В ходе выступления Костенко заявил, что вместо поиска оправданий для подобных послаблений власти должны сконцентрироваться на мобилизации. Он напомнил, что сохранение трудоспособного и боеспособного населения критически важно для Украины в текущих условиях.
Ранее кабмин Украины разрешил покинуть страну всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. До этого момента действовал запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период введенного военного положения. Об этом было объявлено 26 августа, а спустя два дня на всех КПП с Польшей скопились огромные очереди желающих покинуть страну, сообщает 360.ru. Несмотря на множество видео пробок, украинские власти отрицают, что молодые люди экстренно покинули страну.
