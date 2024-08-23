Спецназовцы покажут навыки, необходимые на СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге стартовали соревнования «Вызов», куда слетелись бойцы подразделений спецназа различных силовых ведомств — Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН, а также спортсмены-любители из патриотических клубов. Особым гостем мероприятия стал телеведущий Владимир Соловьев, который призвал участников показать мастерство и «встать на пути врага». Самые яркие кадры с открытия — в фоторепортаже URA.RU.

Соревнования силовиков в Екатеринбурге проходят уже не в первый раз Фото: Илья Московец © URA.RU

Они были открыты в торжественной обстановке Фото: Илья Московец © URA.RU

Главным гостем мероприятия стал ведущий Владимир Соловьев Фото: Илья Московец © URA.RU

Он был доволен увиденным Фото: Илья Московец © URA.RU

На «Вызов» приехали бойцы спецназа от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН, а также спортсмены-любители Фото: Илья Московец © URA.RU

Всего принимают участие 12 команд Фото: Илья Московец © URA.RU

На церемонии был мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Илья Московец © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил участников дистанционно Фото: Илья Московец © URA.RU

Соловьев был в приподнятом настроении и много общался с военными Фото: Илья Московец © URA.RU

Участники будут выполнять комплекс сложных упражнений Фото: Илья Московец © URA.RU

Все навыки, которые они продемонстрируют, необходимы на поле боя Фото: Илья Московец © URA.RU

Некоторые из участников — бойцы СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

Участники покажут, что такое стрелковая дуэль, штурм здания, эвакуация с поля боя и военизированная эстафета Фото: Илья Московец © URA.RU

Сильнейших определят судьи Фото: Илья Московец © URA.RU

В день открытия повезло с погодой Фото: Илья Московец © URA.RU

Соловьев назвал полигон «Свердловский» лучшим в мире Фото: Илья Московец © URA.RU

Похвалил он и простых екатеринбуржцев,. Фото: Илья Московец © URA.RU

сказав, что они «молодцы и борются со злом» Фото: Илья Московец © URA.RU