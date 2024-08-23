Спецназовцы покажут навыки, необходимые на СВО
В Екатеринбурге стартовали соревнования «Вызов», куда слетелись бойцы подразделений спецназа различных силовых ведомств — Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН, а также спортсмены-любители из патриотических клубов. Особым гостем мероприятия стал телеведущий Владимир Соловьев, который призвал участников показать мастерство и «встать на пути врага». Самые яркие кадры с открытия — в фоторепортаже URA.RU.
Соревнования силовиков в Екатеринбурге проходят уже не в первый раз
Они были открыты в торжественной обстановке
Главным гостем мероприятия стал ведущий Владимир Соловьев
Он был доволен увиденным
На «Вызов» приехали бойцы спецназа от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН, а также спортсмены-любители
Всего принимают участие 12 команд
На церемонии был мэр Екатеринбурга Алексей Орлов
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил участников дистанционно
Соловьев был в приподнятом настроении и много общался с военными
Участники будут выполнять комплекс сложных упражнений
Все навыки, которые они продемонстрируют, необходимы на поле боя
Некоторые из участников — бойцы СВО
Участники покажут, что такое стрелковая дуэль, штурм здания, эвакуация с поля боя и военизированная эстафета
Сильнейших определят судьи
В день открытия повезло с погодой
Соловьев назвал полигон «Свердловский» лучшим в мире
Похвалил он и простых екатеринбуржцев,.
сказав, что они «молодцы и борются со злом»
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