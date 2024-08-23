23 августа 2024

Свердловчанину оторвало руку в аварии на ЕКАД, он погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет (архивное фото)
Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет (архивное фото) Фото:

Свердловчанин из села Кадниково разбился в жесткой аварии на ЕКАД. Мужчине оторвало руку, рассказал URA.RU знакомый погибшего. По его словам, ДТП произошло вечером 21 августа.

«Ехал на „Хонде“ по Полевскому тракту в сторону [улицы Лучистой]. Не справился с управлением, вылетел в кювет. Правую руку оторвало, таз весь переломанный, тяжелая травма головы», — поделился собеседник.

Пострадавшего попытались спасти в горбольнице Екатеринбурга №24, однако врачам не удалось это сделать. Был ли он трезв в момент аварии, источник не знает.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга. Ответ ожидается.  

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Свердловчанин из села Кадниково разбился в жесткой аварии на ЕКАД. Мужчине оторвало руку, рассказал URA.RU знакомый погибшего. По его словам, ДТП произошло вечером 21 августа. «Ехал на „Хонде“ по Полевскому тракту в сторону [улицы Лучистой]. Не справился с управлением, вылетел в кювет. Правую руку оторвало, таз весь переломанный, тяжелая травма головы», — поделился собеседник. Пострадавшего попытались спасти в горбольнице Екатеринбурга №24, однако врачам не удалось это сделать. Был ли он трезв в момент аварии, источник не знает. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга. Ответ ожидается.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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