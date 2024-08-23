Свердловчанину оторвало руку в аварии на ЕКАД, он погиб

Свердловчанин из села Кадниково разбился в жесткой аварии на ЕКАД. Мужчине оторвало руку, рассказал URA.RU знакомый погибшего. По его словам, ДТП произошло вечером 21 августа.
«Ехал на „Хонде“ по Полевскому тракту в сторону [улицы Лучистой]. Не справился с управлением, вылетел в кювет. Правую руку оторвало, таз весь переломанный, тяжелая травма головы», — поделился собеседник.
Пострадавшего попытались спасти в горбольнице Екатеринбурга №24, однако врачам не удалось это сделать. Был ли он трезв в момент аварии, источник не знает.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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