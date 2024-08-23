Курганские кулинары показали мастер-классы по приготовлению салата и вафель. Фото, видео

24 августа 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Курганцев учили готовить салат «Свежесть» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На гастрофестивале «День сырка» гостям продемонстрировали мастер-классы по приготовлению салата и венских вафель. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Салат „Свежесть“ могут кушать взрослые и дети. В него входят полезные продукты — филе рыбы, огурец, редис, греческий йогурт. Также салат можно украсить горошком и зеленью», — сообщила агентству кулинар Алена Павлоградская. Горожанам понравился рецепт венских вафель, которые можно кушать на завтрак и обед. Для венских вафель необходимо готовить тесто с добавлением молока. Их можно сделать со сметаной, с рыбой и творожным сыром, отметила одна из поваров на мастер-классе. Кулинар добавила, что такие вафли хорошо подойдут для любого перекуса. Курганцы узнали тонкости приготовления венских вафель на гастрофестивале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В салат «Свежесть» входят полезные продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На гастрофестивале «День сырка» гостям продемонстрировали мастер-классы по приготовлению салата и венских вафель. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Салат „Свежесть“ могут кушать взрослые и дети. В него входят полезные продукты — филе рыбы, огурец, редис, греческий йогурт. Также салат можно украсить горошком и зеленью», — сообщила агентству кулинар Алена Павлоградская. Горожанам понравился рецепт венских вафель, которые можно кушать на завтрак и обед. Для венских вафель необходимо готовить тесто с добавлением молока. Их можно сделать со сметаной, с рыбой и творожным сыром, отметила одна из поваров на мастер-классе. Кулинар добавила, что такие вафли хорошо подойдут для любого перекуса.