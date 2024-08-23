23 августа 2024

Курганские кулинары показали мастер-классы по приготовлению салата и вафель. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День Сырка. Курган
Курганцев учили готовить салат «Свежесть» Фото:

На гастрофестивале «День сырка» гостям продемонстрировали мастер-классы по приготовлению салата и венских вафель. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Салат „Свежесть“ могут кушать взрослые и дети. В него входят полезные продукты — филе рыбы, огурец, редис, греческий йогурт. Также салат можно украсить горошком и зеленью», — сообщила агентству кулинар Алена Павлоградская. Горожанам понравился рецепт венских вафель, которые можно кушать на завтрак и обед.

Для венских вафель необходимо готовить тесто с добавлением молока. Их можно сделать со сметаной, с рыбой и творожным сыром, отметила одна из поваров на мастер-классе. Кулинар добавила, что такие вафли хорошо подойдут для любого перекуса.

День Сырка. Курган
Курганцы узнали тонкости приготовления венских вафель на гастрофестивале
Фото:
День Сырка. Курган
В салат «Свежесть» входят полезные продукты
Фото:

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На гастрофестивале «День сырка» гостям продемонстрировали мастер-классы по приготовлению салата и венских вафель. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Салат „Свежесть“ могут кушать взрослые и дети. В него входят полезные продукты — филе рыбы, огурец, редис, греческий йогурт. Также салат можно украсить горошком и зеленью», — сообщила агентству кулинар Алена Павлоградская. Горожанам понравился рецепт венских вафель, которые можно кушать на завтрак и обед. Для венских вафель необходимо готовить тесто с добавлением молока. Их можно сделать со сметаной, с рыбой и творожным сыром, отметила одна из поваров на мастер-классе. Кулинар добавила, что такие вафли хорошо подойдут для любого перекуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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