24 августа 2024
23 августа 2024

В ХМАО загорелся жилой дом рядом с газовой котельной. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь разрушил крышу двухэтажного жилого дома в ХМАО
Огонь разрушил крышу двухэтажного жилого дома в ХМАО Фото:

В поселке Солнечный (ХМАО) горит жилой дом и здание почты. Огнем охвачена вся кровля строений. Недалеко от них располагается газовая котельная, сообщили URA.RU очевидцы.

«В поселке Солнечный на улице Строителей, 6 горит жилой дом и здание почты. Рядом расположена газовая котельная», — рассказала югорчанка.

Пожарные уже работают на месте происшествия. У дома полностью сгорела крыша. О пострадавших не сообщается.

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В поселке Солнечный (ХМАО) горит жилой дом и здание почты. Огнем охвачена вся кровля строений. Недалеко от них располагается газовая котельная, сообщили URA.RU очевидцы. «В поселке Солнечный на улице Строителей, 6 горит жилой дом и здание почты. Рядом расположена газовая котельная», — рассказала югорчанка. Пожарные уже работают на месте происшествия. У дома полностью сгорела крыша. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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