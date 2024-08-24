Огонь разрушил крышу двухэтажного жилого дома в ХМАО
В поселке Солнечный (ХМАО) горит жилой дом и здание почты. Огнем охвачена вся кровля строений. Недалеко от них располагается газовая котельная, сообщили URA.RU очевидцы.
«В поселке Солнечный на улице Строителей, 6 горит жилой дом и здание почты. Рядом расположена газовая котельная», — рассказала югорчанка.
Пожарные уже работают на месте происшествия. У дома полностью сгорела крыша. О пострадавших не сообщается.
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