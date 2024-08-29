На ЕКАД фура всмятку раздавила легковушку в массовой аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДПС. Тюмень, инспектор дпс, дпс, сотрудник дпс, дпс лето
Участок дороги ограничен из-за ДТП Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 29 августа произошло массовое ДТП, в котором фура всмятку раздавила легковушку. Механические повреждения также получила «ГАЗель». На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, рассказал URA.RU читатель.

«Три автомобиля столкнулись на ЕКАД. В аварию попали большегруз MAN, „ГАЗель“, а легковой автомобиль раздавило настолько сильно, что непонятна марка», — сказал читатель. Салон легковушки залит кровью пострадавшего.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. В ведомстве пояснили, что инспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 29 августа произошло массовое ДТП, в котором фура всмятку раздавила легковушку. Механические повреждения также получила «ГАЗель». На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, рассказал URA.RU читатель. «Три автомобиля столкнулись на ЕКАД. В аварию попали большегруз MAN, „ГАЗель“, а легковой автомобиль раздавило настолько сильно, что непонятна марка», — сказал читатель. Салон легковушки залит кровью пострадавшего. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. В ведомстве пояснили, что инспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...