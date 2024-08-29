На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 29 августа произошло массовое ДТП, в котором фура всмятку раздавила легковушку. Механические повреждения также получила «ГАЗель». На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, рассказал URA.RU читатель.
«Три автомобиля столкнулись на ЕКАД. В аварию попали большегруз MAN, „ГАЗель“, а легковой автомобиль раздавило настолько сильно, что непонятна марка», — сказал читатель. Салон легковушки залит кровью пострадавшего.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. В ведомстве пояснили, что инспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.
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