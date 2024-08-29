Родственник бывшего сотрудника МВД из Челябинска выстрелил из ружья в детей и собаку

Родственник бывшего сотрудника МВД из Челябинска выстрелил в детей и собаку
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Стрелял 68-летний мужчина, который является родственником бывшего сотрудника МВД
Стрелял 68-летний мужчина, который является родственником бывшего сотрудника МВД Фото:

В Челябинской области в деревне Шипкино Октябрьского района 68-летний мужчина, который является родственником бывшего сотрудника МВД, выстрелил из ружья в детей и ранил собаку. Ружье мужчина направил на 19-летнюю и 13-летнюю девушек, об этом сообщила мама одной из пострадавших.

«Девушки вечером сидели в беседке у озера Шипкино на улице 8 Марта, слушали музыку. Собака была привязана к дереву рядом. Примерно в половине восьмого вечера они услышали выстрел», — сообщила жительница деревни, передает издание «74 ру».

Сначала мужчина выстрелил, после чего сказал, что это была соль. Тем не менее, он вернулся через три минуты и направил ружье в сторону детей. Девочки в этот момент стали прикрывать друг друга, затем услышали выстрел и одна почувствовала, как что-то задело ее по волосам, рассказала мать одной из девочек.

Женщина сразу обратилась в полицию. При этом она волнуется, что дело могут замять, так как стрелявший — брат бывшего полковника полиции. Факт происшествия подтвердили в региональном управлении МВД.

«Материалы собраны. Они переданы в Следственный комитет. Нападавший является дальним родственником бывшего сотрудника МВД. Он — гражданское лицо»

— прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По словам женщины, дети отделались испугом, а собаке не повезло. У нее поврежден глаз, лапа и остался след от дроби на морде. Согласно заключению от ветеринара, у собаки остался след от боевого оружия.

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В Челябинской области в деревне Шипкино Октябрьского района 68-летний мужчина, который является родственником бывшего сотрудника МВД, выстрелил из ружья в детей и ранил собаку. Ружье мужчина направил на 19-летнюю и 13-летнюю девушек, об этом сообщила мама одной из пострадавших. «Девушки вечером сидели в беседке у озера Шипкино на улице 8 Марта, слушали музыку. Собака была привязана к дереву рядом. Примерно в половине восьмого вечера они услышали выстрел», — сообщила жительница деревни, передает издание «74 ру». Сначала мужчина выстрелил, после чего сказал, что это была соль. Тем не менее, он вернулся через три минуты и направил ружье в сторону детей. Девочки в этот момент стали прикрывать друг друга, затем услышали выстрел и одна почувствовала, как что-то задело ее по волосам, рассказала мать одной из девочек. Женщина сразу обратилась в полицию. При этом она волнуется, что дело могут замять, так как стрелявший — брат бывшего полковника полиции. Факт происшествия подтвердили в региональном управлении МВД. «Материалы собраны. Они переданы в Следственный комитет. Нападавший является дальним родственником бывшего сотрудника МВД. Он — гражданское лицо» — прокомментировали в пресс-службе ведомства. По словам женщины, дети отделались испугом, а собаке не повезло. У нее поврежден глаз, лапа и остался след от дроби на морде. Согласно заключению от ветеринара, у собаки остался след от боевого оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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