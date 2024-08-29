Родственник бывшего сотрудника МВД из Челябинска выстрелил из ружья в детей и собаку

В Челябинской области в деревне Шипкино Октябрьского района 68-летний мужчина, который является родственником бывшего сотрудника МВД, выстрелил из ружья в детей и ранил собаку. Ружье мужчина направил на 19-летнюю и 13-летнюю девушек, об этом сообщила мама одной из пострадавших.
«Девушки вечером сидели в беседке у озера Шипкино на улице 8 Марта, слушали музыку. Собака была привязана к дереву рядом. Примерно в половине восьмого вечера они услышали выстрел», — сообщила жительница деревни, передает издание «74 ру».
Сначала мужчина выстрелил, после чего сказал, что это была соль. Тем не менее, он вернулся через три минуты и направил ружье в сторону детей. Девочки в этот момент стали прикрывать друг друга, затем услышали выстрел и одна почувствовала, как что-то задело ее по волосам, рассказала мать одной из девочек.
Женщина сразу обратилась в полицию. При этом она волнуется, что дело могут замять, так как стрелявший — брат бывшего полковника полиции. Факт происшествия подтвердили в региональном управлении МВД.
«Материалы собраны. Они переданы в Следственный комитет. Нападавший является дальним родственником бывшего сотрудника МВД. Он — гражданское лицо»
— прокомментировали в пресс-службе ведомства.
По словам женщины, дети отделались испугом, а собаке не повезло. У нее поврежден глаз, лапа и остался след от дроби на морде. Согласно заключению от ветеринара, у собаки остался след от боевого оружия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!