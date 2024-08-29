29 августа 2024
28 августа 2024

Тюменские спасатели нашли тело утонувшего ребенка

В Тюмени найдено тело мальчика, утонувшего 28 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети утонули в Туре 28 августа
Дети утонули в Туре 28 августа Фото:

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) достали из Туры тело мальчика, который утонул в районе Метелева 28 августа. Информацию об этом агентству сообщили в ТОСЭР. Утром 29 августа спасатели также обнаружили в реке тело сестры погибшего.

«Тело ребенка было обнаружено 29 августа. На значительно расстоянии от места ЧП, где все произошло», — сообщили URA.RU в ТОСЭР.

28 августа в тюменском микрорайоне Метелева пропали два ребенка. 9-летний мальчик и его 11-летняя сестра пошли купаться на необорудованный для этой цели водоем и утонули. Как выяснилось позже, дети погибли.

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Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) достали из Туры тело мальчика, который утонул в районе Метелева 28 августа. Информацию об этом агентству сообщили в ТОСЭР. Утром 29 августа спасатели также обнаружили в реке тело сестры погибшего. «Тело ребенка было обнаружено 29 августа. На значительно расстоянии от места ЧП, где все произошло», — сообщили URA.RU в ТОСЭР. 28 августа в тюменском микрорайоне Метелева пропали два ребенка. 9-летний мальчик и его 11-летняя сестра пошли купаться на необорудованный для этой цели водоем и утонули. Как выяснилось позже, дети погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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