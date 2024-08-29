Тюменские спасатели нашли тело утонувшего ребенка

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) достали из Туры тело мальчика, который утонул в районе Метелева 28 августа. Информацию об этом агентству сообщили в ТОСЭР. Утром 29 августа спасатели также обнаружили в реке тело сестры погибшего.
«Тело ребенка было обнаружено 29 августа. На значительно расстоянии от места ЧП, где все произошло», — сообщили URA.RU в ТОСЭР.
28 августа в тюменском микрорайоне Метелева пропали два ребенка. 9-летний мальчик и его 11-летняя сестра пошли купаться на необорудованный для этой цели водоем и утонули. Как выяснилось позже, дети погибли.
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