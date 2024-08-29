29 августа 2024

Врач из ХМАО раскрыла симптомы самого агрессивного вида рака

Врач из ХМАО Хуснутдинова: частые простуды и кашель указывают на рак легкого
© Служба новостей «URA.RU»
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Изнуряющий кашель проявляется на ранних стадиях рака легкого
Изнуряющий кашель проявляется на ранних стадиях рака легкого Фото:

Изнуряющий кашель и частые простуды могут указывать на рак легкого. Этот вид онкозаболевания считается одним из самых агрессивных. О симптомах опухоли органов дыхания рассказала врач-пульмонолог Нефтеюганской клинической больницы Елена Хуснутдинова.

«На ранних стадиях рака легкого все симптомы не специфичны — это может быть изнуряющий кашель, частные простудные заболевания. А явные признаки, как одышка, боли в груди, кашель с кровью могут появиться уже в запущенных стадиях», — прокомментировала Хуснутдинова в видео, опубликованном в telegram-канале депздрава ХМАО.

Врач рекомендует не пренебрегать профилактическими осмотрами и своевременно делать флюорографию. Диспансеризация также может помочь обнаружить рак легкого на ранних стадиях.

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Изнуряющий кашель и частые простуды могут указывать на рак легкого. Этот вид онкозаболевания считается одним из самых агрессивных. О симптомах опухоли органов дыхания рассказала врач-пульмонолог Нефтеюганской клинической больницы Елена Хуснутдинова. «На ранних стадиях рака легкого все симптомы не специфичны — это может быть изнуряющий кашель, частные простудные заболевания. А явные признаки, как одышка, боли в груди, кашель с кровью могут появиться уже в запущенных стадиях», — прокомментировала Хуснутдинова в видео, опубликованном в telegram-канале депздрава ХМАО. Врач рекомендует не пренебрегать профилактическими осмотрами и своевременно делать флюорографию. Диспансеризация также может помочь обнаружить рак легкого на ранних стадиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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