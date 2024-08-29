Врач из ХМАО раскрыла симптомы самого агрессивного вида рака

Изнуряющий кашель и частые простуды могут указывать на рак легкого. Этот вид онкозаболевания считается одним из самых агрессивных. О симптомах опухоли органов дыхания рассказала врач-пульмонолог Нефтеюганской клинической больницы Елена Хуснутдинова.
«На ранних стадиях рака легкого все симптомы не специфичны — это может быть изнуряющий кашель, частные простудные заболевания. А явные признаки, как одышка, боли в груди, кашель с кровью могут появиться уже в запущенных стадиях», — прокомментировала Хуснутдинова в видео, опубликованном в telegram-канале депздрава ХМАО.
Врач рекомендует не пренебрегать профилактическими осмотрами и своевременно делать флюорографию. Диспансеризация также может помочь обнаружить рак легкого на ранних стадиях.
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