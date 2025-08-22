ХМАО стал лидером рейтинга «IQ городов»: регион завоевал восемь наград

ХМАО занял первое место в номинации «Регионы ТОП-10» по итогам рейтинга «IQ городов». Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. В общей сложности Югра получила восемь наград, в том числе за достижения муниципалитетов региона в различных категориях индекса цифровизации городского хозяйства.
«Поздравляю команды югорских муниципалитетов с победой, благодарю жителей округа за вклад в развитие нашего региона», — отметил Кухарук в своем официальном telegram-канале. Рейтинг «IQ городов» формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Индекс позволяет оценить уровень цифровизации и эффективность управления в городах России.
Согласно опубликованной информации, Ханты-Мансийск стал лидером в номинации «Большие города», а Нефтеюганск занял пятое место в той же категории. Сургут и Нижневартовск разместились на третьей и четвертой позициях среди «Крупных городов». В номинации «Средние города» Нягань получила второе место, Когалым — третье, Мегион — четвертое.
