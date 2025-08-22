Из Пулково не могут вылететь самолеты в ХМАО из-за атаки БПЛА

Рейс из Санкт-Петербурга в Сургут (ХМАО) задержан почти на час, обратный вылет также перенесли, сообщает онлайн-табло аэропорта Сургута. Согласно данным ресурса на 23 августа, самолет FV6443 должен был прибыть в ХМАО в 20:30 по местному времени, однако ожидается только к 21:20.
«Рейс FV6443 Санкт-Петербург — Сургут. Время прибытия 20:30. Задержан до 21:20», — указано в онлайн-табло аэропорта. Вылет из Сургута в Санкт-Петербург был запланирован на 21:30, но сейчас ожидается не ранее 01:30 следующего дня, 24 августа.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Пулково задержано около 60 рейсов, включая вылеты и прилеты. Ограничения в работе аэропорта введены в связи с угрозой атаки БПЛА.
