В Сургуте на центральной площади историко-культурного центра «Старый Сургут» проходит традиционный праздник «Урожай года». Корреспондент URA.RU передает с места события, что в этом году празднование проходит особенно масштабно.
«Сургут празднует небывалый урожай года. В этом году особенно масштабно. Выступали местные коллективы. Для гостей лавочки напротив сцены установили. На площадке — палатки, домики, где представлены овощные, цветочные композиции участников конкурса», — отмечает журналист.
Для гостей и жителей города подготовлено много фотозон, также проводятся мастер-классы и предлагаются разные напитки. В конкурсе участвовали даже юные садоводы — они получили сертификаты и дипломы. Новой номинацией в этом году была «Лучшая дача».
