Президент России Владимир Путин вывел избирательную кампанию временно исполняющих обязанности губернаторов Вологодской, Самарской областей и Хабаровского края на финишную прямую. Так политологи объяснили URA.RU три встречи главы государства в один день. По словам аналитиков, российский лидер подводит итоги работы руководителей субъектов, чтобы в том числе повысить интерес избирателей к этим кандидатам.
Первая встреча 30 августа прошла с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Ключевой задачей на руководящем посту он назвал превращение региона в центр развития востока России — промышленный и экономический центр.
Вторым с Путиным общался глава Вологодской области Георгий Филимонов. Среди прочих тем врио губернатора отметил, что с октября 2023 года область поднялась с 33 места на 12-е по оценкам проектного офиса правительства России.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, беседуя с президентом, обратил внимание, что находится на должности губернатора третий месяц. За это время, как отметил глава региона, регулярно общался с жителями, которые указывают на состояние дорожного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, показывают на необходимость опережающего инвестиционного развития региона.
Каждый из губернаторов доложил Путину о социально-экономическом развитии в регионах, о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей, строительстве социальных объектов и ключевых проблемах региона. Например, в Хабаровском крае — аварийное жилье, в Самарской области — нуждаются в капитальном ремонте объекты здравоохранения, в Вологодской области наблюдается снижение инвестиционной активности.
Президент Путин вывел на финишную прямую избирательную кампанию глав трех российских регионов, пояснил URA.RU директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Глава государства, по его словам, показал избирателям, что это «его люди».
«Их объединяет то, что все они временно исполняют обязанности губернаторов, все они баллотируются на выборах, все они выдвинуты президентом, и все они получили его поддержку. Эти встречи показывают, что это его кандидатуры, его люди. Он использует свою легитимность и народную поддержку», — пояснил Данилин.
Все трое глав регионов, которые сегодня встретились с Владимиром Путиным, достаточно уверенно идут к избранию в первом туре, каждый из них имеет свою изюминку, подчеркнул политолог, глава компании «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, Демешин достаточно хорошо «зашел» в Хабаровском крае. У него непростая кампания по выборам, региональное законодательное собрание, но, в целом, «образ жёсткого, внимательного, реагирующего на нужды населения руководителя вполне адекватен».
«Федорищев в Самарской области быстро достиг успехов, в том числе найдя резервы в бюджетном планировании на дорожное строительство, — пояснил эксперт. — И тот факт, что он возглавил профильную комиссию Госсовета по промышленности после Алексея Дюмина, с которым вместе работал, говорит о том, что на него возлагают большие надежды. Самарская область — промышленно развитый регион и сегодняшняя тональность разговора главы с президентом показывает, что там есть серьезный задел. Глава Вологодской области Георгий Филимонов проводит наиболее яркую кампанию из числа временно исполняющих обязанности глав. И это, наверное, единственная идеологически окрашенная кампания главы региона у нас в стране. Я бы назвал это просвещенным русским консерватизмом».
Все трое четко адаптируются под запросы избирателей, пояснил Минченко. «Каждый из них имеет свой стержень и, на мой взгляд, в этом сила кадровой политики Владимира Путина и того блока, который этим занимается.
С одной стороны, эти люди проходят через определенную школу, но их не затачивают под какой-то единый шаблон. Эти люди действуют в логике политики президента, национальных целей, национальных проектов. Тем не менее, каждый из них яркая личность со своим своеобразием», — резюмировал собеседник URA.RU.
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