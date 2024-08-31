По факту пропажи на Камчатке вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8, десантирование, высадка с вертолета
Следователи Камчатского края расследуют дело о пропаже вертолета Ми-8Т, на котором, предположительно, находилось 22 человека Фото:

Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту пропажи вертолета Ми-8Т в Камчатском крае. Об этом ведомство сообщило в telegram-канале.

«Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. Там же отметили, что сотрудники СК проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров в Камчатском крае 31 августа. Отмечается, что воздушное судно осуществляло вылет с площадки в районе потухшего вулкана Вачкажец в село Николаевка. Экипаж не вышел на связь в назначенное время, то есть спустя 10 минут после взлета. На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.

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Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту пропажи вертолета Ми-8Т в Камчатском крае. Об этом ведомство сообщило в telegram-канале. «Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. Там же отметили, что сотрудники СК проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров в Камчатском крае 31 августа. Отмечается, что воздушное судно осуществляло вылет с площадки в районе потухшего вулкана Вачкажец в село Николаевка. Экипаж не вышел на связь в назначенное время, то есть спустя 10 минут после взлета. На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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