По факту пропажи на Камчатке вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело

31 августа 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Следователи Камчатского края расследуют дело о пропаже вертолета Ми-8Т, на котором, предположительно, находилось 22 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту пропажи вертолета Ми-8Т в Камчатском крае. Об этом ведомство сообщило в telegram-канале. «Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. Там же отметили, что сотрудники СК проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров в Камчатском крае 31 августа. Отмечается, что воздушное судно осуществляло вылет с площадки в районе потухшего вулкана Вачкажец в село Николаевка. Экипаж не вышел на связь в назначенное время, то есть спустя 10 минут после взлета. На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту пропажи вертолета Ми-8Т в Камчатском крае. Об этом ведомство сообщило в telegram-канале. «Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. Там же отметили, что сотрудники СК проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров в Камчатском крае 31 августа. Отмечается, что воздушное судно осуществляло вылет с площадки в районе потухшего вулкана Вачкажец в село Николаевка. Экипаж не вышел на связь в назначенное время, то есть спустя 10 минут после взлета. На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.