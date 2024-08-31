Что известно о компании «Витязь-Аэро», чей вертолет с туристами пропал на Камчатке

На Камчатке исчез вертолет Ми-8, принадлежавший компании «Витязь Аэро». Воздушное судно, направлявшееся в поселок Николаевка, пропало с радаров спустя десять минут после взлета. Сейчас проводится поисково-спасательная операция. В материале URA.RU подробно рассказывается о компании-владельце вертолета и особенностях данной модели.
Пропажа вертолета Ми-8 на Камчатке
Вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро» пропал с радаров через 10 минут после вылета в поселок Николаевка, Камчатский край. На борту находились три члена экипажа и, по предварительным данным, 19 пассажиров. На поиски отправлен другой вертолет Ми-8. Следственный комитет и МЧС проводят поисково-спасательные операции и проверку на возможное нарушение правил безопасности. Пропажа вертолета произошла в районе вулкана Вачкажец.
Компания «Витязь-Аэро»
История и деятельность компании «Витязь-Аэро»
Авиакомпания «Витязь-Аэро» была основана в 2009 году с целью оказания транспортных услуг для рыбопромышленной компании «Витязь-Авто». Это позволило установить авиасообщение между областным центром и отдаленными заводами на Камчатке. В настоящее время авиапарк компании состоит из 23 вертолетов, включая различные модификации Ми-8, а также Ми-2. Компания предоставляет пассажирские перевозки, экскурсионные туры, VIP-перевозки и выполняет широкий спектр авиационных работ как для коммерческих, так и для частных клиентов.
Развитие инфраструктуры и безопасность полетов
На официальном сайте «Витязь-Аэро» заявлено, что одним из ключевых факторов успеха компании является развитая инфраструктура базирования вертолетов, включающая шесть постоянно действующих вертолетных площадок, расположенных в различных районах Камчатского края. Также важным аспектом является строгий контроль технического состояния воздушных судов. Инвестиционные программы компании направлены на постоянное обновление авиапарка и развитие взлетно-посадочных полос для малой авиации, что повышает эффективность и надежность выполняемых работ.
Вертолет Ми-8
Ми-8 — это многоцелевой советский вертолет, разработанный конструкторским бюро ОКБ М. Л. Миля. Выпускается с 1965 года и стал самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире. Вертолет создавался для широкого спектра задач, включая гражданские и военные цели.
Основные технические характеристики Ми-8
- Экипаж: три человека.
- Максимальная взлетная масса: 13 000 кг.
- Двигатель: два газотурбинных двигателя Климов ТВ3-117.
- Номинальная мощность: 2 ? 1620 кВт.
- Длина: 18,424 м (максимальная длина — 25,352 м).
- Высота: 4,756 м (максимальная высота — 5,552 м).
- Максимальная скорость: 250 км/ч.
- Практическая дальность полета: 950 км.
- Практический потолок: 5000 м.
- Полезная нагрузка: до 24 пассажиров или 12 носилок с сопровождающими, либо 4000 кг груза.
- Максимальная скорость полета у земли с полетным весом 11 т: 250 км/ч.
- Крейсерская скорость полета на высоте 500 метров: 225 км/ч.
- Максимальная высота полета при нормальной взлетной массе: 4500 м.
Вертолет имеет два мощных двигателя, что увеличивает его устойчивость и безопасность в экстренных ситуациях. Оснащен системой внешней подвески для перевозки грузов до трех тонн и противообледенительной системой, которая может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах. Навигационно-пилотажные приборы и радиосредства, встроенные в Ми-8, позволяют выполнять полеты в любых метеоусловиях и в любое время суток.
История создания Ми-8
История создания уходит в начало 60-х годов, когда вертолет был спроектирован как модернизированная версия Ми-4 с газотурбинным двигателем. Первый прототип с двумя двигателями поднялся в воздух в августе 1962 года, а серийное производство стартовало в 1965 году. Ми-8 по праву считается одним из самых успешных вертолетов в истории авиационной индустрии, что подтвердило его широкое использование в более чем 50 странах мира, а также установление семи международных рекордов. Сегодня его модификации продолжают развиваться, удовлетворяя самые современные требования авиации.
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