В ХМАО количество укусов клещей в 2 раза превысило среднемноголетние значения

В ХМАО за неделю из-за укусов клещей в больницы обратились 118 жителей. Это в два раза превышает показатель среднемноголетних значений, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«Зарегистрировано 118 обращений за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей — это выше в 2,5 раз, чем за аналогичную неделю 2023 года, когда было зарегистрировано 48 случаев и в два раза выше среднемноголетнего уровня. Удельный вес детей в возрастной структуре пострадавших от укусов клещами с начала сезона составляет 12,1%», — написано на сайте ведомства.
Всего с начала сезона в ХМАО зафиксировано 5270 обращений, при этом, привиты от клещевого энцефалита только 20% от этого числа. Больше всего обращений принято из Ханты-Мансийска (812 случаев), Нижневартовска (600) и Пыть-Яха (468).
В Ханты-Мансийске зарегистрированы случаи заражения туляремией, переносящейся комарами. Эта инфекция входит в группу особоопасных и несет угрозу для жизни.
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