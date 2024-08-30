30 августа 2024

В ХМАО количество укусов клещей в 2 раза превысило среднемноголетние значения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО зафиксировано 5270 обращений из-за укусов клещей
В ХМАО зафиксировано 5270 обращений из-за укусов клещей Фото:

В ХМАО за неделю из-за укусов клещей в больницы обратились 118 жителей. Это в два раза превышает показатель среднемноголетних значений, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«Зарегистрировано 118 обращений за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей — это выше в 2,5 раз, чем за аналогичную неделю 2023 года, когда было зарегистрировано 48 случаев и в два раза выше среднемноголетнего уровня. Удельный вес детей в возрастной структуре пострадавших от укусов клещами с начала сезона составляет 12,1%», — написано на сайте ведомства.

Всего с начала сезона в ХМАО зафиксировано 5270 обращений, при этом, привиты от клещевого энцефалита только 20% от этого числа. Больше всего обращений принято из Ханты-Мансийска (812 случаев), Нижневартовска (600) и Пыть-Яха (468).

В Ханты-Мансийске зарегистрированы случаи заражения туляремией, переносящейся комарами. Эта инфекция входит в группу особоопасных и несет угрозу для жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО за неделю из-за укусов клещей в больницы обратились 118 жителей. Это в два раза превышает показатель среднемноголетних значений, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «Зарегистрировано 118 обращений за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей — это выше в 2,5 раз, чем за аналогичную неделю 2023 года, когда было зарегистрировано 48 случаев и в два раза выше среднемноголетнего уровня. Удельный вес детей в возрастной структуре пострадавших от укусов клещами с начала сезона составляет 12,1%», — написано на сайте ведомства. Всего с начала сезона в ХМАО зафиксировано 5270 обращений, при этом, привиты от клещевого энцефалита только 20% от этого числа. Больше всего обращений принято из Ханты-Мансийска (812 случаев), Нижневартовска (600) и Пыть-Яха (468). В Ханты-Мансийске зарегистрированы случаи заражения туляремией, переносящейся комарами. Эта инфекция входит в группу особоопасных и несет угрозу для жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...