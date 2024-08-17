17 августа 2024
16 августа 2024

Комары заразили жителей ХМАО особоопасной инфекцией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за комаров в ХМАО может произойти массовая вспышка заболеваемости туляремией
Из-за комаров в ХМАО может произойти массовая вспышка заболеваемости туляремией Фото:

В Ханты-Мансийске зарегистрированы случаи заражения туляремией, переносящейся комарами. Эта инфекция входит в группу особоопасных и несет угрозу для жизни, сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Речь о туляремии. Первые случаи которой в Ханты-Мансийске зарегистрированы на минувшей неделе. Зооантропонозная инфекция с природной очаговостью из группы особоопасных инфекций. Расшифрую: природный очаг — это пойменно-болотный ландшафт вокруг города, зооантропонозная — резервуар. Источник инфекции — мелкие грызуны, переносчик — комар… Тяжелое течение туляремии несет угрозу жизни», — написал Добровольский в своем telegram-канале.

Он добавил, что длинное холодное лето и паводки, которые были в ХМАО в 2024 году, создают предпосылки для массовой вспышки заболеваемости туляремией. Чтобы избежать этого, директор депздрава настоятельно рекомендует поставить прививку против инфекции.

Недавно жителей Сургута покусали клещи, которые оказались зараженными опасными вирусами. Среди выявленных инфекций — энцефалит, боррелиоз и эрлихиоз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске зарегистрированы случаи заражения туляремией, переносящейся комарами. Эта инфекция входит в группу особоопасных и несет угрозу для жизни, сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Речь о туляремии. Первые случаи которой в Ханты-Мансийске зарегистрированы на минувшей неделе. Зооантропонозная инфекция с природной очаговостью из группы особоопасных инфекций. Расшифрую: природный очаг — это пойменно-болотный ландшафт вокруг города, зооантропонозная — резервуар. Источник инфекции — мелкие грызуны, переносчик — комар… Тяжелое течение туляремии несет угрозу жизни», — написал Добровольский в своем telegram-канале. Он добавил, что длинное холодное лето и паводки, которые были в ХМАО в 2024 году, создают предпосылки для массовой вспышки заболеваемости туляремией. Чтобы избежать этого, директор депздрава настоятельно рекомендует поставить прививку против инфекции. Недавно жителей Сургута покусали клещи, которые оказались зараженными опасными вирусами. Среди выявленных инфекций — энцефалит, боррелиоз и эрлихиоз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...