Комары заразили жителей ХМАО особоопасной инфекцией

В Ханты-Мансийске зарегистрированы случаи заражения туляремией, переносящейся комарами. Эта инфекция входит в группу особоопасных и несет угрозу для жизни, сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
«Речь о туляремии. Первые случаи которой в Ханты-Мансийске зарегистрированы на минувшей неделе. Зооантропонозная инфекция с природной очаговостью из группы особоопасных инфекций. Расшифрую: природный очаг — это пойменно-болотный ландшафт вокруг города, зооантропонозная — резервуар. Источник инфекции — мелкие грызуны, переносчик — комар… Тяжелое течение туляремии несет угрозу жизни», — написал Добровольский в своем telegram-канале.
Он добавил, что длинное холодное лето и паводки, которые были в ХМАО в 2024 году, создают предпосылки для массовой вспышки заболеваемости туляремией. Чтобы избежать этого, директор депздрава настоятельно рекомендует поставить прививку против инфекции.
Недавно жителей Сургута покусали клещи, которые оказались зараженными опасными вирусами. Среди выявленных инфекций — энцефалит, боррелиоз и эрлихиоз.
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