«ЮВТ Аэро» прекратила полеты из Перми в Нижний Новгород и Барнаул

Рейсы пропали из расписания
Самолеты компании «ЮВТ Аэро» больше не совершают рейсы из Перми в Нижний Новгород и Барнаул. Они пропали из расписания пермского аэропорта.
Судя по данным сайта пермской воздушной гавани, в Нижний Новгород можно улететь бортом компании «Икар». В Барнаул рейсов нет.
О том, что полетная программа из Перми в Барнаул и Нижний Новгород будет закрыта, компания «ЮВТ Аэро» предупреждала в августе. Перевозчик назвал эти рейсы убыточными. Также ранее он прекратил полеты в Ярославль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!