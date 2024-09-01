01 сентября 2024

«ЮВТ Аэро» прекратила полеты из Перми в Нижний Новгород и Барнаул

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы пропали из расписания
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Самолеты компании «ЮВТ Аэро» больше не совершают рейсы из Перми в Нижний Новгород и Барнаул. Они пропали из расписания пермского аэропорта.

Судя по данным сайта пермской воздушной гавани, в Нижний Новгород можно улететь бортом компании «Икар». В Барнаул рейсов нет.

О том, что полетная программа из Перми в Барнаул и Нижний Новгород будет закрыта, компания «ЮВТ Аэро» предупреждала в августе. Перевозчик назвал эти рейсы убыточными. Также ранее он прекратил полеты в Ярославль. 

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Самолеты компании «ЮВТ Аэро» больше не совершают рейсы из Перми в Нижний Новгород и Барнаул. Они пропали из расписания пермского аэропорта. Судя по данным сайта пермской воздушной гавани, в Нижний Новгород можно улететь бортом компании «Икар». В Барнаул рейсов нет. О том, что полетная программа из Перми в Барнаул и Нижний Новгород будет закрыта, компания «ЮВТ Аэро» предупреждала в августе. Перевозчик назвал эти рейсы убыточными. Также ранее он прекратил полеты в Ярославль. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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