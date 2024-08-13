13 августа 2024

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует прекратить рейсы из Перми в три города

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Авиакомпания считает рейсы нерентабельными (архивное фото) Фото:

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует наполовину сократить полетную программу из Перми. Полеты могут прекратиться в Барнаул, Ярославль и Нижний Новгород, сообщают в министерстве транспорта Пермского края.

«С 10 августа перевозчик прекратил полеты в Ярославль. С 1 сентября полеты будут прекращены в Барнаул и Нижний Новгород. Авиакомпания считает данные рейсы нерентабельными из-за низкой нагрузки. В расписании аэропорта вылеты пока что значатся, но продажа билетов на них уже не осуществляется. Ведутся переговоры о продолжении полетов», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на министерство.

При этом авиакомпания продолжит летать из Перми в Казань, Усинск и Самару. Все полеты «ЮВТ Аэро» выполняет на лайнерах Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров. До сокращения полетной программы в общей сложности выполнялись 14 субсидируемых рейсов. Источник «Коммерсанта Прикамье» уточнил, что никаких санкций за отказ от выполнения рейсов нет, а вернуть перевозчика модно только при помощи переговоров.

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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует наполовину сократить полетную программу из Перми. Полеты могут прекратиться в Барнаул, Ярославль и Нижний Новгород, сообщают в министерстве транспорта Пермского края. «С 10 августа перевозчик прекратил полеты в Ярославль. С 1 сентября полеты будут прекращены в Барнаул и Нижний Новгород. Авиакомпания считает данные рейсы нерентабельными из-за низкой нагрузки. В расписании аэропорта вылеты пока что значатся, но продажа билетов на них уже не осуществляется. Ведутся переговоры о продолжении полетов», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на министерство. При этом авиакомпания продолжит летать из Перми в Казань, Усинск и Самару. Все полеты «ЮВТ Аэро» выполняет на лайнерах Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров. До сокращения полетной программы в общей сложности выполнялись 14 субсидируемых рейсов. Источник «Коммерсанта Прикамье» уточнил, что никаких санкций за отказ от выполнения рейсов нет, а вернуть перевозчика модно только при помощи переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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