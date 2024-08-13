Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует прекратить рейсы из Перми в три города

14 августа 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

Авиакомпания считает рейсы нерентабельными (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует наполовину сократить полетную программу из Перми. Полеты могут прекратиться в Барнаул, Ярославль и Нижний Новгород, сообщают в министерстве транспорта Пермского края. «С 10 августа перевозчик прекратил полеты в Ярославль. С 1 сентября полеты будут прекращены в Барнаул и Нижний Новгород. Авиакомпания считает данные рейсы нерентабельными из-за низкой нагрузки. В расписании аэропорта вылеты пока что значатся, но продажа билетов на них уже не осуществляется. Ведутся переговоры о продолжении полетов», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на министерство. При этом авиакомпания продолжит летать из Перми в Казань, Усинск и Самару. Все полеты «ЮВТ Аэро» выполняет на лайнерах Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров. До сокращения полетной программы в общей сложности выполнялись 14 субсидируемых рейсов. Источник «Коммерсанта Прикамье» уточнил, что никаких санкций за отказ от выполнения рейсов нет, а вернуть перевозчика модно только при помощи переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует наполовину сократить полетную программу из Перми. Полеты могут прекратиться в Барнаул, Ярославль и Нижний Новгород, сообщают в министерстве транспорта Пермского края. «С 10 августа перевозчик прекратил полеты в Ярославль. С 1 сентября полеты будут прекращены в Барнаул и Нижний Новгород. Авиакомпания считает данные рейсы нерентабельными из-за низкой нагрузки. В расписании аэропорта вылеты пока что значатся, но продажа билетов на них уже не осуществляется. Ведутся переговоры о продолжении полетов», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на министерство. При этом авиакомпания продолжит летать из Перми в Казань, Усинск и Самару. Все полеты «ЮВТ Аэро» выполняет на лайнерах Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров. До сокращения полетной программы в общей сложности выполнялись 14 субсидируемых рейсов. Источник «Коммерсанта Прикамье» уточнил, что никаких санкций за отказ от выполнения рейсов нет, а вернуть перевозчика модно только при помощи переговоров.