СК накрыл мигрантов в московском хостеле «Роал»

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Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
СК проверит сведения о нарушениях в хостеле «Роал» Фото:

Следственное управление по Юго-Западному округу Москвы узнало о нарушениях связанных с миграционным законодательством в хостеле «Роал». Это связано с расследованием уголовного дела о создании экстремистской группы.

«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении столичного СК. Там добавили, что следователи вместе с оперативными службами и Росгвардией проводят обыск в хостеле, где обнаружены 530 иностранных граждан.

Их доставляют в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и возможных правонарушений. Также изъята финансово-хозяйственная документация хостела, а руководство и администрация доставлены в отдел для дальнейших следственных действий.

Также стало известно, что в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово проходят обыски. Мероприятия происходят в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщало ГСУ СК Москвы.

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Следственное управление по Юго-Западному округу Москвы узнало о нарушениях связанных с миграционным законодательством в хостеле «Роал». Это связано с расследованием уголовного дела о создании экстремистской группы. «В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении столичного СК. Там добавили, что следователи вместе с оперативными службами и Росгвардией проводят обыск в хостеле, где обнаружены 530 иностранных граждан. Их доставляют в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и возможных правонарушений. Также изъята финансово-хозяйственная документация хостела, а руководство и администрация доставлены в отдел для дальнейших следственных действий. Также стало известно, что в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово проходят обыски. Мероприятия происходят в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщало ГСУ СК Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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