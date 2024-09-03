СК накрыл мигрантов в московском хостеле «Роал»

03 сентября 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

СК проверит сведения о нарушениях в хостеле «Роал» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Следственное управление по Юго-Западному округу Москвы узнало о нарушениях связанных с миграционным законодательством в хостеле «Роал». Это связано с расследованием уголовного дела о создании экстремистской группы. «В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении столичного СК. Там добавили, что следователи вместе с оперативными службами и Росгвардией проводят обыск в хостеле, где обнаружены 530 иностранных граждан. Их доставляют в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и возможных правонарушений. Также изъята финансово-хозяйственная документация хостела, а руководство и администрация доставлены в отдел для дальнейших следственных действий. Также стало известно, что в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово проходят обыски. Мероприятия происходят в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщало ГСУ СК Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственное управление по Юго-Западному округу Москвы узнало о нарушениях связанных с миграционным законодательством в хостеле «Роал». Это связано с расследованием уголовного дела о создании экстремистской группы. «В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении столичного СК. Там добавили, что следователи вместе с оперативными службами и Росгвардией проводят обыск в хостеле, где обнаружены 530 иностранных граждан. Их доставляют в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и возможных правонарушений. Также изъята финансово-хозяйственная документация хостела, а руководство и администрация доставлены в отдел для дальнейших следственных действий. Также стало известно, что в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово проходят обыски. Мероприятия происходят в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщало ГСУ СК Москвы.