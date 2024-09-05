Дочь экс-омбудсмена Челябинской области Севастьянова баллотируется в Мосгордуму

Анна Севастьянова, дочь бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, участвует в выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил 5 сентября URA.RU сам экс-омбудсмен.
«После колледжа Анюта поступила в Московский университет, а в 19 лет даже устроилась на работу в Госдуму. Пять лет она живет и работает в Москве, развиваясь и совершенствуясь. Меня восхищало, как она совмещала учебу, работу и общественную деятельность, я безмерно горжусь ей», — пояснил Севастьянов.
Девушка выдвинулась на выборы при поддержке ЛДПР по округу №43. Ей оппонируют Светлана Акулова (ЕР), Юрий Загребной (СЗРП), Александр Ищенко (КПРФ), Сергей Чвыров («Новые люди») и самовыдвиженец Дмитрий Захаров. Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва состоятся в единый день голосования 6—8 сентября.
Алексей Севастьянов занимал пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 2010 по 2015 года. Затем занимался политикой вплоть до участия в губернаторских выборах и предпринимательской деятельностью. Его дочь, как помощник депутата Госдумы, руководит волонтерским центром ЛПДР в столице.
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