Дочь экс-омбудсмена Челябинской области Севастьянова баллотируется в Мосгордуму

05 сентября 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Алексей Севастьянов желает дочери победить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Анна Севастьянова, дочь бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, участвует в выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил 5 сентября URA.RU сам экс-омбудсмен. «После колледжа Анюта поступила в Московский университет, а в 19 лет даже устроилась на работу в Госдуму. Пять лет она живет и работает в Москве, развиваясь и совершенствуясь. Меня восхищало, как она совмещала учебу, работу и общественную деятельность, я безмерно горжусь ей», — пояснил Севастьянов. Девушка выдвинулась на выборы при поддержке ЛДПР по округу №43. Ей оппонируют Светлана Акулова (ЕР), Юрий Загребной (СЗРП), Александр Ищенко (КПРФ), Сергей Чвыров («Новые люди») и самовыдвиженец Дмитрий Захаров. Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва состоятся в единый день голосования 6—8 сентября. Алексей Севастьянов занимал пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 2010 по 2015 года. Затем занимался политикой вплоть до участия в губернаторских выборах и предпринимательской деятельностью. Его дочь, как помощник депутата Госдумы, руководит волонтерским центром ЛПДР в столице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анна Севастьянова, дочь бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, участвует в выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил 5 сентября URA.RU сам экс-омбудсмен. «После колледжа Анюта поступила в Московский университет, а в 19 лет даже устроилась на работу в Госдуму. Пять лет она живет и работает в Москве, развиваясь и совершенствуясь. Меня восхищало, как она совмещала учебу, работу и общественную деятельность, я безмерно горжусь ей», — пояснил Севастьянов. Девушка выдвинулась на выборы при поддержке ЛДПР по округу №43. Ей оппонируют Светлана Акулова (ЕР), Юрий Загребной (СЗРП), Александр Ищенко (КПРФ), Сергей Чвыров («Новые люди») и самовыдвиженец Дмитрий Захаров. Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва состоятся в единый день голосования 6—8 сентября. Алексей Севастьянов занимал пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 2010 по 2015 года. Затем занимался политикой вплоть до участия в губернаторских выборах и предпринимательской деятельностью. Его дочь, как помощник депутата Госдумы, руководит волонтерским центром ЛПДР в столице.