Дочь экс-омбудсмена Челябинской области Севастьянова баллотируется в Мосгордуму

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Сбор подписей партией Яблоко для жалобы в ЦИК. Челябинск, севастьянов алексей, кировка
Алексей Севастьянов желает дочери победить Фото:

Анна Севастьянова, дочь бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, участвует в выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил 5 сентября URA.RU сам экс-омбудсмен.

«После колледжа Анюта поступила в Московский университет, а в 19 лет даже устроилась на работу в Госдуму. Пять лет она живет и работает в Москве, развиваясь и совершенствуясь. Меня восхищало, как она совмещала учебу, работу и общественную деятельность, я безмерно горжусь ей», — пояснил Севастьянов.

Девушка выдвинулась на выборы при поддержке ЛДПР по округу №43. Ей оппонируют Светлана Акулова (ЕР), Юрий Загребной (СЗРП), Александр Ищенко (КПРФ), Сергей Чвыров («Новые люди») и самовыдвиженец Дмитрий Захаров. Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва состоятся в единый день голосования 6—8 сентября.

Алексей Севастьянов занимал пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 2010 по 2015 года. Затем занимался политикой вплоть до участия в губернаторских выборах и предпринимательской деятельностью. Его дочь, как помощник депутата Госдумы, руководит волонтерским центром ЛПДР в столице.

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Анна Севастьянова, дочь бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, участвует в выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил 5 сентября URA.RU сам экс-омбудсмен. «После колледжа Анюта поступила в Московский университет, а в 19 лет даже устроилась на работу в Госдуму. Пять лет она живет и работает в Москве, развиваясь и совершенствуясь. Меня восхищало, как она совмещала учебу, работу и общественную деятельность, я безмерно горжусь ей», — пояснил Севастьянов. Девушка выдвинулась на выборы при поддержке ЛДПР по округу №43. Ей оппонируют Светлана Акулова (ЕР), Юрий Загребной (СЗРП), Александр Ищенко (КПРФ), Сергей Чвыров («Новые люди») и самовыдвиженец Дмитрий Захаров. Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва состоятся в единый день голосования 6—8 сентября. Алексей Севастьянов занимал пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 2010 по 2015 года. Затем занимался политикой вплоть до участия в губернаторских выборах и предпринимательской деятельностью. Его дочь, как помощник депутата Госдумы, руководит волонтерским центром ЛПДР в столице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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