ВККС перезапустила конкурс на главу Седьмого кассационного суда в Челябинске

Высшая квалификационная коллегия судей объявила новый конкурс на должность председателя Седьмого кассационного суда в Челябинске. Информация об этом появилась 10 июня на сайте ВККС.
«В соответствии с ФЗ №3132-1 „О статусе судей в Российской Федерации“ Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции и председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Последний день приема документов — 10 июля 2024 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», — говорится в сообщении.
На ранее объявленный конкурс подал заявление единственный кандидат — зампред Седьмого кассационного суда Борис Горлач. Однако ВККС отказала ему в рекомендации. По данным URA.RU, за неимением других претендентов в повторном конкурсе может принять участие действующий председатель — 72-летний Сергей Минин. Заявления на предыдущий конкурс он не подавал.
Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. Со дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября.
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