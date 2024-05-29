ВККС отказала кандидату на пост главы Седьмого кассационного суда в Челябинске

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) отказала в повышении заместителю председателя Седьмого кассационного суда (Челябинск) Борису Горлачу. Горлач хотел стать председателем суда.
«Верховный суд и Совет судей кандидатуру Горлача не поддержали. Посовещавшись, ему отказала и ВККС», — сообщает «Право.ру». При этом докладчик назвал показатели работы Горлача на посту заместителя председателя суда неплохими.
На заседании ВККС было сказано, что Горлач по состоянию здоровья не служил в армии. К нему также возник вопрос из-за квартирной сделки. Недвижимость Горлач продал дочери и зятю. Чтобы расплатиться за этот актив дочери и зятю пришлось продать свое жилье и дополнительно взять кредит.
Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. Со дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября. Заявления на участие в новом конкурсе Минин не подавал.
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