ВККС отказала кандидату на пост главы Седьмого кассационного суда в Челябинске

30 мая 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

К Горлачу возник вопрос из-за квартирной сделки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) отказала в повышении заместителю председателя Седьмого кассационного суда (Челябинск) Борису Горлачу. Горлач хотел стать председателем суда. «Верховный суд и Совет судей кандидатуру Горлача не поддержали. Посовещавшись, ему отказала и ВККС», — сообщает «Право.ру». При этом докладчик назвал показатели работы Горлача на посту заместителя председателя суда неплохими. На заседании ВККС было сказано, что Горлач по состоянию здоровья не служил в армии. К нему также возник вопрос из-за квартирной сделки. Недвижимость Горлач продал дочери и зятю. Чтобы расплатиться за этот актив дочери и зятю пришлось продать свое жилье и дополнительно взять кредит. Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. Со дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября. Заявления на участие в новом конкурсе Минин не подавал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) отказала в повышении заместителю председателя Седьмого кассационного суда (Челябинск) Борису Горлачу. Горлач хотел стать председателем суда. «Верховный суд и Совет судей кандидатуру Горлача не поддержали. Посовещавшись, ему отказала и ВККС», — сообщает «Право.ру». При этом докладчик назвал показатели работы Горлача на посту заместителя председателя суда неплохими. На заседании ВККС было сказано, что Горлач по состоянию здоровья не служил в армии. К нему также возник вопрос из-за квартирной сделки. Недвижимость Горлач продал дочери и зятю. Чтобы расплатиться за этот актив дочери и зятю пришлось продать свое жилье и дополнительно взять кредит. Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. Со дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября. Заявления на участие в новом конкурсе Минин не подавал.