29 мая 2024

ВККС отказала кандидату на пост главы Седьмого кассационного суда в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по уголовному делу экс-главы УФНС Касьяненко и адвокату Чернову Владимиру. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
К Горлачу возник вопрос из-за квартирной сделки Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) отказала в повышении заместителю председателя Седьмого кассационного суда (Челябинск) Борису Горлачу. Горлач хотел стать председателем суда.

«Верховный суд и Совет судей кандидатуру Горлача не поддержали. Посовещавшись, ему отказала и ВККС», — сообщает «Право.ру». При этом докладчик назвал показатели работы Горлача на посту заместителя председателя суда неплохими.

На заседании ВККС было сказано, что Горлач по состоянию здоровья не служил в армии. К нему также возник вопрос из-за квартирной сделки. Недвижимость Горлач продал дочери и зятю. Чтобы расплатиться за этот актив дочери и зятю пришлось продать свое жилье и дополнительно взять кредит.

Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. Со дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября. Заявления на участие в новом конкурсе Минин не подавал.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) отказала в повышении заместителю председателя Седьмого кассационного суда (Челябинск) Борису Горлачу. Горлач хотел стать председателем суда. «Верховный суд и Совет судей кандидатуру Горлача не поддержали. Посовещавшись, ему отказала и ВККС», — сообщает «Право.ру». При этом докладчик назвал показатели работы Горлача на посту заместителя председателя суда неплохими. На заседании ВККС было сказано, что Горлач по состоянию здоровья не служил в армии. К нему также возник вопрос из-за квартирной сделки. Недвижимость Горлач продал дочери и зятю. Чтобы расплатиться за этот актив дочери и зятю пришлось продать свое жилье и дополнительно взять кредит. Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. Со дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября. Заявления на участие в новом конкурсе Минин не подавал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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