В Москве в третий раз объявили конкурс на главу Седьмого кассационного суда

06 августа 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Минин руководит Седьмым кассационным судом в Челябинске с дня основания (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила новый, уже третий конкурс на должность председателя Седьмого кассационного суда в Челябинске. Сообщение об этом появилось на сайте ВККС. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Последний день приема документов — 3 сентября 2024 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», — говорится в сообщении. Первый конкурс был объявлен в апреле. На него подал заявление единственный кандидат, заместитель председателя суда Борис Горлач, но ВККС отклонила его кандидатуру. Был объявлен новый конкурс. Срок приема заявлений истекал 8 июля, на который не было подано заявлений. Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. С первого дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября. В январе Минину исполнилось 72 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила новый, уже третий конкурс на должность председателя Седьмого кассационного суда в Челябинске. Сообщение об этом появилось на сайте ВККС. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Последний день приема документов — 3 сентября 2024 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», — говорится в сообщении. Первый конкурс был объявлен в апреле. На него подал заявление единственный кандидат, заместитель председателя суда Борис Горлач, но ВККС отклонила его кандидатуру. Был объявлен новый конкурс. Срок приема заявлений истекал 8 июля, на который не было подано заявлений. Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. С первого дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября. В январе Минину исполнилось 72 года.