05 августа 2024

В Москве в третий раз объявили конкурс на главу Седьмого кассационного суда

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, минин сергей
Минин руководит Седьмым кассационным судом в Челябинске с дня основания (архивное фото) Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила новый, уже третий конкурс на должность председателя Седьмого кассационного суда в Челябинске. Сообщение об этом появилось на сайте ВККС.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Последний день приема документов — 3 сентября 2024 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», — говорится в сообщении.

Первый конкурс был объявлен в апреле. На него подал заявление единственный кандидат, заместитель председателя суда Борис Горлач, но ВККС отклонила его кандидатуру. Был объявлен новый конкурс. Срок приема заявлений истекал 8 июля, на который не было подано заявлений.

Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. С первого дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября. В январе Минину исполнилось 72 года.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила новый, уже третий конкурс на должность председателя Седьмого кассационного суда в Челябинске. Сообщение об этом появилось на сайте ВККС. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Последний день приема документов — 3 сентября 2024 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», — говорится в сообщении. Первый конкурс был объявлен в апреле. На него подал заявление единственный кандидат, заместитель председателя суда Борис Горлач, но ВККС отклонила его кандидатуру. Был объявлен новый конкурс. Срок приема заявлений истекал 8 июля, на который не было подано заявлений. Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. С первого дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября. В январе Минину исполнилось 72 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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