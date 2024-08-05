В Москве в третий раз объявили конкурс на главу Седьмого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила новый, уже третий конкурс на должность председателя Седьмого кассационного суда в Челябинске. Сообщение об этом появилось на сайте ВККС.
«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Последний день приема документов — 3 сентября 2024 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», — говорится в сообщении.
Первый конкурс был объявлен в апреле. На него подал заявление единственный кандидат, заместитель председателя суда Борис Горлач, но ВККС отклонила его кандидатуру. Был объявлен новый конкурс. Срок приема заявлений истекал 8 июля, на который не было подано заявлений.
Седьмой кассационный суд в Челябинске начал свою работу осенью 2018 года. С первого дня основания им руководит Сергей Минин. Его полномочия истекают 24 сентября. В январе Минину исполнилось 72 года.
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