Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днем города. Видео

07 сентября 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Текслер отметил позитивные изменения, которые произошли в Челябинске в последние годы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей и гостей Челябинска с Днем города. Позитивные изменения, которые произошли в городе в последнее время, будут проводиться и дальше, отметил в поздравительном видео Текслер. «Дорогие друзья, всех поздравляю с Днем города! Мы любим наш Челябинск. Он трудовой город, где живут замечательные люди. В последние годы много позитивных изменения происходит в нашем городе, они будут происходить и дальше», — сказал Текслер в поздравительном видео. К словам губернатора присоединились и горожане. Они рассказали, что Челябинск манит их своей архитектурой. «Это самый классный город. Никуда не хочется переезжать. Челябинск поменялся настолько существенно, что стал претендовать на столичный акцент», — отмечают челябинцы в видео, размещенном в telegram-канале Текслера. В Челябинске 7 сентября отмечается День города. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей и гостей Челябинска с Днем города. Позитивные изменения, которые произошли в городе в последнее время, будут проводиться и дальше, отметил в поздравительном видео Текслер. «Дорогие друзья, всех поздравляю с Днем города! Мы любим наш Челябинск. Он трудовой город, где живут замечательные люди. В последние годы много позитивных изменения происходит в нашем городе, они будут происходить и дальше», — сказал Текслер в поздравительном видео. К словам губернатора присоединились и горожане. Они рассказали, что Челябинск манит их своей архитектурой. «Это самый классный город. Никуда не хочется переезжать. Челябинск поменялся настолько существенно, что стал претендовать на столичный акцент», — отмечают челябинцы в видео, размещенном в telegram-канале Текслера. В Челябинске 7 сентября отмечается День города. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU.