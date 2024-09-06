Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей и гостей Челябинска с Днем города. Позитивные изменения, которые произошли в городе в последнее время, будут проводиться и дальше, отметил в поздравительном видео Текслер.
«Дорогие друзья, всех поздравляю с Днем города! Мы любим наш Челябинск. Он трудовой город, где живут замечательные люди. В последние годы много позитивных изменения происходит в нашем городе, они будут происходить и дальше», — сказал Текслер в поздравительном видео.
К словам губернатора присоединились и горожане. Они рассказали, что Челябинск манит их своей архитектурой. «Это самый классный город. Никуда не хочется переезжать. Челябинск поменялся настолько существенно, что стал претендовать на столичный акцент», — отмечают челябинцы в видео, размещенном в telegram-канале Текслера.
В Челябинске 7 сентября отмечается День города. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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