Российско-украинский конфликт приблизился к поворотному моменту: главное об СВО 7 сентября

FQ: российско-украинский конфликт приблизился к поворотному моменту

07 сентября 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

СВО близится к переломному моменту, заявили иностранные СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине СВО близится к переломному моменту, когда ВСУ уже не смогут сопротивляться ВС РФ без полноценного участия НАТО в конфликте. ВКС России нанесли удары по аэродрому украинской армии и уничтожило склады вооружения Украины. Эти и другие главные новости спецоперации — в материале URA.RU. В спецоперации на Украине наступил переломный момент Конфликт между Россией и Украиной приблизился к переломному моменту, после которого Киев не сможет противостоять Москве без непосредственного участия НАТО. Об этом сообщили иностранные СМИ, добавив, что Запад должен предотвратить такое развитие событий. ВСУ уже вторглись в Курскую область с применением вооружения НАТО, а дальнейшее развитие событий может спровоцировать «катастрофическую военную компанию». ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ За сутки 7 сентября российские военные ударили по военном аэродрому на Украине и поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и узел спутниковой связи ВСУ. Также ВКС России уничтожили цех по производству компонентов для реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром-2». Белгородская область ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Пострадал мужчина, он в тяжелом состоянии находится в больнице со множественными осколочными ранениями рук, ног, спины, головы и груди. Также повреждены автомобили и дома местных жителей. Курское направление Командование украинской армии обманом отправило бойцов в Курскую область на убой. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев. «По новостям [на Украине] говорят про какой-то прогресс. Какой прогресс? Нас просто тут убивают, разбирают. Нас везут сюда, как на убой, как собак», — заявил Еремеев. Су-34 ударил по разведанным целям ВСУ в курском приграничье. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальном telegram -канале. Донецкое направление Танкисты ВС РФ проходят обучение на танках Т-80, чтобы затем прикрывать штурмовые отряды на южнодонецком направлении. Также они используют танки для проделывания проходов в минных полях и доставки подразделений пехоты на место выполнения боевой задачи. Об этом пишет «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СВО близится к переломному моменту, когда ВСУ уже не смогут сопротивляться ВС РФ без полноценного участия НАТО в конфликте. ВКС России нанесли удары по аэродрому украинской армии и уничтожило склады вооружения Украины. Эти и другие главные новости спецоперации — в материале URA.RU. Конфликт между Россией и Украиной приблизился к переломному моменту, после которого Киев не сможет противостоять Москве без непосредственного участия НАТО. Об этом сообщили иностранные СМИ, добавив, что Запад должен предотвратить такое развитие событий. ВСУ уже вторглись в Курскую область с применением вооружения НАТО, а дальнейшее развитие событий может спровоцировать «катастрофическую военную компанию». За сутки 7 сентября российские военные ударили по военном аэродрому на Украине и поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и узел спутниковой связи ВСУ. Также ВКС России уничтожили цех по производству компонентов для реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром-2». ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Пострадал мужчина, он в тяжелом состоянии находится в больнице со множественными осколочными ранениями рук, ног, спины, головы и груди. Также повреждены автомобили и дома местных жителей. Командование украинской армии обманом отправило бойцов в Курскую область на убой. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев. Су-34 ударил по разведанным целям ВСУ в курском приграничье. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальном telegram-канале. Танкисты ВС РФ проходят обучение на танках Т-80, чтобы затем прикрывать штурмовые отряды на южнодонецком направлении. Также они используют танки для проделывания проходов в минных полях и доставки подразделений пехоты на место выполнения боевой задачи. Об этом пишет «Пятый канал».