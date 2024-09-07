07 сентября 2024
06 сентября 2024

Строители ХМАО отремонтировали пищеблоки в 18 школах и детских садах Макеевки

© Служба новостей «URA.RU»
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Югра помогла сбалансировать и разнообразить питание детей Макеевки
Югра помогла сбалансировать и разнообразить питание детей Макеевки Фото:

ХМАО продолжает помогать Макеевке (ДНР). Благодаря региону, теперь в 18 школах и детских садах отремонтированы пищеблоки. Строители успели сдать объекты до начала учебного года, сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Югра отремонтировала пищеблоки в 18 школах и детских садах Макеевки. Все объекты, как и планировали, сдали до начала нового учебного года, чтобы обеспечить ребят полноценными горячими завтраками и обедами», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в пищеблоках заменены полы, потолки, окна, двери, инженерные системы, а также установлено качественное оборудование. Это поможет создать комфортные условия для персонала и разнообразить питание детей.

Помимо этого, власти ХМАО восстановили 14 школ в Макеевке. Благодаря этому, в классах появилось более тысячи новых компьютеров.

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ХМАО продолжает помогать Макеевке (ДНР). Благодаря региону, теперь в 18 школах и детских садах отремонтированы пищеблоки. Строители успели сдать объекты до начала учебного года, сообщает пресс-служба правительства Югры. «Югра отремонтировала пищеблоки в 18 школах и детских садах Макеевки. Все объекты, как и планировали, сдали до начала нового учебного года, чтобы обеспечить ребят полноценными горячими завтраками и обедами», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в пищеблоках заменены полы, потолки, окна, двери, инженерные системы, а также установлено качественное оборудование. Это поможет создать комфортные условия для персонала и разнообразить питание детей. Помимо этого, власти ХМАО восстановили 14 школ в Макеевке. Благодаря этому, в классах появилось более тысячи новых компьютеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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