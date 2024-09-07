Строители ХМАО отремонтировали пищеблоки в 18 школах и детских садах Макеевки

ХМАО продолжает помогать Макеевке (ДНР). Благодаря региону, теперь в 18 школах и детских садах отремонтированы пищеблоки. Строители успели сдать объекты до начала учебного года, сообщает пресс-служба правительства Югры.
«Югра отремонтировала пищеблоки в 18 школах и детских садах Макеевки. Все объекты, как и планировали, сдали до начала нового учебного года, чтобы обеспечить ребят полноценными горячими завтраками и обедами», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в пищеблоках заменены полы, потолки, окна, двери, инженерные системы, а также установлено качественное оборудование. Это поможет создать комфортные условия для персонала и разнообразить питание детей.
Помимо этого, власти ХМАО восстановили 14 школ в Макеевке. Благодаря этому, в классах появилось более тысячи новых компьютеров.
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