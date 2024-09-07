07 сентября 2024
06 сентября 2024

Неделя в Прикамье завершится жарким днем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки встречают "бабье лето"
Пермяки встречают "бабье лето" Фото:

В Пермском крае в воскресенье, 8 сентября, столбик термометра поднимется до 25 градусов. Небольшой дождь ожидается лишь на севере региона, указано в прогнозе Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В воскресенье, 8 сентября, погоду в регионе сформирует слабовыраженная ложбина с размытым фронтом, поэтому небольшой дождь выпадет лишь на севере Прикамья и только в дневное время. Ожидается умеренный северо-западный ветер. Ночная температура воздуха окажется на уровне 8-13 градусов, в Перми — около 11. Дневной прогрев значительный — до 25 градусов, в Перми будет около 23», — написано в telegram-канале ЦГМС.

Ранее пермяков предупреждали о приходе «бабьего лета». До этого было заявлено, что в сентябре воздух не прогреется выше 12 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в воскресенье, 8 сентября, столбик термометра поднимется до 25 градусов. Небольшой дождь ожидается лишь на севере региона, указано в прогнозе Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В воскресенье, 8 сентября, погоду в регионе сформирует слабовыраженная ложбина с размытым фронтом, поэтому небольшой дождь выпадет лишь на севере Прикамья и только в дневное время. Ожидается умеренный северо-западный ветер. Ночная температура воздуха окажется на уровне 8-13 градусов, в Перми — около 11. Дневной прогрев значительный — до 25 градусов, в Перми будет около 23», — написано в telegram-канале ЦГМС. Ранее пермяков предупреждали о приходе «бабьего лета». До этого было заявлено, что в сентябре воздух не прогреется выше 12 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...