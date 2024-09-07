Неделя в Прикамье завершится жарким днем

В Пермском крае в воскресенье, 8 сентября, столбик термометра поднимется до 25 градусов. Небольшой дождь ожидается лишь на севере региона, указано в прогнозе Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В воскресенье, 8 сентября, погоду в регионе сформирует слабовыраженная ложбина с размытым фронтом, поэтому небольшой дождь выпадет лишь на севере Прикамья и только в дневное время. Ожидается умеренный северо-западный ветер. Ночная температура воздуха окажется на уровне 8-13 градусов, в Перми — около 11. Дневной прогрев значительный — до 25 градусов, в Перми будет около 23», — написано в telegram-канале ЦГМС.
Ранее пермяков предупреждали о приходе «бабьего лета». До этого было заявлено, что в сентябре воздух не прогреется выше 12 градусов.
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