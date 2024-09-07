Сквер имени Бориса Рыжего в Екатеринбурге полностью переделают. Фото

08 сентября 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Сейчас возле дома, где жил Борис Рыжий, есть только такая памятная табличка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Меценаты задумали большую реконструкцию в сквере имени Бориса Рыжего (одного из главных российских поэтов 1990-х) в Екатеринбурге. Рендерами с URA.RU поделился депутат гордумы Дмитрий Сергин, входящий в городскую комиссию по топонимике. Агентство публикует их в день, когда Рыжему исполнилось бы 50 лет. Сквер на Вторчермете назвали в его честь в мае. Сейчас готовится проект благоустройства. По словам Сергина, на территории обязательно появится памятник, его хотят сделать «чуть ли не в этом году». «В сквере планируют обустроить зону кафе, киосков и фудкортов, сделать хорошую остановку „Сухоложскую“, общественный туалет. А напротив дома по ул. Титова, 44, где Борис Рыжий жил с 1980-го по 1991 год, появится фан-зона в духе 1990-х. Там будут абажуры, как у Тимофея Ради, в центре композиции — исписанный стол (ведь известно, что Рыжий в школе любил писать на парте, за что его ругали)», — поделился Сергин. Особенностью фан-зоны будет исписанный стихами Рыжего асфальт. Применят особый состав краски — чтобы текст проявлялся только после дождя. «Это такая отсылка к отношению поэта к жизни — осеннему, мрачноватому», — рассказал депутат. Борис Рыжий родился в Челябинске 8 сентября 1974 года, в 1980-м вместе с семьей перебрался в Екатеринбург. Его стихи впервые были опубликованы в 1993-м, всего он написал более тысячи произведений. Борис Рыжий внезапно покончил с собой в 2001-м, когда к нему только стало приходить признание. Как об одном из самых многообещающих молодых поэтов России о нем заговорили после вручения в 1999 году премии «Антибукер». Входная зона Фото: материалы комиссии по топонимике Детская площадка Фото: материалы комиссии по топонимике Зона нестационарной торговли Фото: материалы комиссии по топонимике Кафе Фото: материалы комиссии по топонимике А так будет выглядеть фан-зона Фото: материалы комиссии по топонимике Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Меценаты задумали большую реконструкцию в сквере имени Бориса Рыжего (одного из главных российских поэтов 1990-х) в Екатеринбурге. Рендерами с URA.RU поделился депутат гордумы Дмитрий Сергин, входящий в городскую комиссию по топонимике. Агентство публикует их в день, когда Рыжему исполнилось бы 50 лет. Сквер на Вторчермете назвали в его честь в мае. Сейчас готовится проект благоустройства. По словам Сергина, на территории обязательно появится памятник, его хотят сделать «чуть ли не в этом году». «В сквере планируют обустроить зону кафе, киосков и фудкортов, сделать хорошую остановку „Сухоложскую“, общественный туалет. А напротив дома по ул. Титова, 44, где Борис Рыжий жил с 1980-го по 1991 год, появится фан-зона в духе 1990-х. Там будут абажуры, как у Тимофея Ради, в центре композиции — исписанный стол (ведь известно, что Рыжий в школе любил писать на парте, за что его ругали)», — поделился Сергин. Особенностью фан-зоны будет исписанный стихами Рыжего асфальт. Применят особый состав краски — чтобы текст проявлялся только после дождя. «Это такая отсылка к отношению поэта к жизни — осеннему, мрачноватому», — рассказал депутат. Борис Рыжий родился в Челябинске 8 сентября 1974 года, в 1980-м вместе с семьей перебрался в Екатеринбург. Его стихи впервые были опубликованы в 1993-м, всего он написал более тысячи произведений. Борис Рыжий внезапно покончил с собой в 2001-м, когда к нему только стало приходить признание. Как об одном из самых многообещающих молодых поэтов России о нем заговорили после вручения в 1999 году премии «Антибукер».