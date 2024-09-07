07 сентября 2024

Пермская актриса Федункив поблагодарила Маслякова за шанс в жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Федункив назвала Маслякова - легендой
Федункив назвала Маслякова - легендой Фото:

Уроженка Пермского края актриса Марина Федункив поблагодарила Александра Маслякова за шанс в жизни. Об этом она сообщила подписчикам в соцсети.

«Прощайте, легенда. Спасибо, что дали шанс многим из нас», — написала Федункив в соцсети. К посту она прикрепила фото Александра Маслякова, который ушел из жизни 8 сентября.

Александр Масляков скончался на 83 году жизни. По информации telegram-канала Shot, причиной его смерти стал рак легких.

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Уроженка Пермского края актриса Марина Федункив поблагодарила Александра Маслякова за шанс в жизни. Об этом она сообщила подписчикам в соцсети. «Прощайте, легенда. Спасибо, что дали шанс многим из нас», — написала Федункив в соцсети. К посту она прикрепила фото Александра Маслякова, который ушел из жизни 8 сентября. Александр Масляков скончался на 83 году жизни. По информации telegram-канала Shot, причиной его смерти стал рак легких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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