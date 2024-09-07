Пермская актриса Федункив поблагодарила Маслякова за шанс в жизни

Федункив назвала Маслякова - легендой
Уроженка Пермского края актриса Марина Федункив поблагодарила Александра Маслякова за шанс в жизни. Об этом она сообщила подписчикам в соцсети.
«Прощайте, легенда. Спасибо, что дали шанс многим из нас», — написала Федункив в соцсети. К посту она прикрепила фото Александра Маслякова, который ушел из жизни 8 сентября.
Александр Масляков скончался на 83 году жизни. По информации telegram-канала Shot, причиной его смерти стал рак легких.
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