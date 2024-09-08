Повар из Екатеринбурга устроил обед скандальному шефу Ивлеву

Владимир Бутов из Екатеринбурга снялся в шоу «Битва шефов»

09 сентября 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Владимир Бутов постарается дойти до финала, чтобы стать главным поваром России Фото предоставлено телеканалом «Пятница!» На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон «Битвы шефов», где Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. В числе участников оказался 21-летний Владимир Бутов из Екатеринбурга, он решил угостить звезд «Чили кон карне». «Если Владимиру Бутову удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах», — рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. По итогу победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок. Выпуск с Владимиром выйдет вечером 9 сентября. Ранее екатеринбурженка Александра Шереметьева тоже стала участницей «Битвы шефов». Девушка решила поразить поваров любимым блюдом своих детей — голубцами. В результате уралочка смогла дойти до финала, но победительницей не стала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон «Битвы шефов», где Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. В числе участников оказался 21-летний Владимир Бутов из Екатеринбурга, он решил угостить звезд «Чили кон карне». «Если Владимиру Бутову удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах», — рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. По итогу победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок. Выпуск с Владимиром выйдет вечером 9 сентября. Ранее екатеринбурженка Александра Шереметьева тоже стала участницей «Битвы шефов». Девушка решила поразить поваров любимым блюдом своих детей — голубцами. В результате уралочка смогла дойти до финала, но победительницей не стала.