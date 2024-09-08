08 сентября 2024

Повар из Екатеринбурга устроил обед скандальному шефу Ивлеву

Владимир Бутов из Екатеринбурга снялся в шоу «Битва шефов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Бутов постарается дойти до финала, чтобы стать главным поваром России
Владимир Бутов постарается дойти до финала, чтобы стать главным поваром России

На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон «Битвы шефов», где Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. В числе участников оказался 21-летний Владимир Бутов из Екатеринбурга, он решил угостить звезд «Чили кон карне».

«Если Владимиру Бутову удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах», — рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала.

По итогу победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок. Выпуск с Владимиром выйдет вечером 9 сентября.

Ранее екатеринбурженка Александра Шереметьева тоже стала участницей «Битвы шефов». Девушка решила поразить поваров любимым блюдом своих детей — голубцами. В результате уралочка смогла дойти до финала, но победительницей не стала.

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На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон «Битвы шефов», где Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. В числе участников оказался 21-летний Владимир Бутов из Екатеринбурга, он решил угостить звезд «Чили кон карне». «Если Владимиру Бутову удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах», — рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. По итогу победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок. Выпуск с Владимиром выйдет вечером 9 сентября. Ранее екатеринбурженка Александра Шереметьева тоже стала участницей «Битвы шефов». Девушка решила поразить поваров любимым блюдом своих детей — голубцами. В результате уралочка смогла дойти до финала, но победительницей не стала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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