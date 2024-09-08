Улицу закроют из-за стройки
В Тюмени на год ограничили проезд по улице Мурманской: от Мориса Тореза до Северной. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«С 9 сентября 2024 года по 9 сентября 2025 года планируется прекращение движения транспорта по автомобильной дороге на улице Мурманской: от Мориса Тореза до Северной. Причина: строительство многофункционального комплекса», — рассказали в администрации.
Водителей просят строить свои маршруты с учетом перекрытия. Объехать его можно по улицам Малыгина, Мориса Тореза и межквартальным проездам.
Перекрытие продлится год
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