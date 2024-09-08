08 сентября 2024

В центре Тюмени на год перекроют проезд по одной из улиц. Карта

В Тюмени на год ограничили движение по улице Мурманской
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицу закроют из-за стройки
Улицу закроют из-за стройки Фото:

В Тюмени на год ограничили проезд по улице Мурманской: от Мориса Тореза до Северной. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«С 9 сентября 2024 года по 9 сентября 2025 года планируется прекращение движения транспорта по автомобильной дороге на улице Мурманской: от Мориса Тореза до Северной. Причина: строительство многофункционального комплекса», — рассказали в администрации.

Водителей просят строить свои маршруты с учетом перекрытия. Объехать его можно по улицам Малыгина, Мориса Тореза и межквартальным проездам.

Перекрытие продлится год
Перекрытие продлится год
Фото:

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В Тюмени на год ограничили проезд по улице Мурманской: от Мориса Тореза до Северной. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «С 9 сентября 2024 года по 9 сентября 2025 года планируется прекращение движения транспорта по автомобильной дороге на улице Мурманской: от Мориса Тореза до Северной. Причина: строительство многофункционального комплекса», — рассказали в администрации. Водителей просят строить свои маршруты с учетом перекрытия. Объехать его можно по улицам Малыгина, Мориса Тореза и межквартальным проездам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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