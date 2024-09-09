09 сентября 2024

Всех пострадавших при взрыве дома в Нижнем Тагиле выписали из больниц

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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
С момента трагедии в Нижнем Тагиле прошло 40 дней Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Всех пострадавших во время взрыва и обрушения дома в Нижнем Тагиле выписали из больниц. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Напомним, всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. Взрыв в тагильской многоэтажке случился 1 августа. Пострадали три подъезда, под завалами оказались люди. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы, они сейчас под домашним арестом. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Всех пострадавших во время взрыва и обрушения дома в Нижнем Тагиле выписали из больниц. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. Напомним, всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. Взрыв в тагильской многоэтажке случился 1 августа. Пострадали три подъезда, под завалами оказались люди. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы, они сейчас под домашним арестом. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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