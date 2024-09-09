Всех пострадавших при взрыве дома в Нижнем Тагиле выписали из больниц

С момента трагедии в Нижнем Тагиле прошло 40 дней
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Всех пострадавших во время взрыва и обрушения дома в Нижнем Тагиле выписали из больниц. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.
Напомним, всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. Взрыв в тагильской многоэтажке случился 1 августа. Пострадали три подъезда, под завалами оказались люди. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы, они сейчас под домашним арестом. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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