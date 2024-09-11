Челябинцы стали меньше ездить на автобусах

Жители Челябинской области стали реже ездить на автобусах. Об этом говорят данные за первое полугодие этого года, опубликованные Челябинскстатом.
«За первое полугодие 2024 года автобусным пассажирским транспортом общего пользования перевезено 54 миллиона 938 тысяч пассажиров. Это 97,1% к соответствующему периоду прошлого года», — говорится в опубликованном отчете.
Сократилась и дальность поездок. Пассажирооборот составил 704,6 миллиона пассажирокилометров. Это 91,1% относительно первого полугодия 2023 года.
Прошлый год, наоборот, характеризовался значительным ростом пассажирских перевозок автобусным транспортом. В 2023 году объем перевозок составил 121,3% относительно 2022-го. Объем пассажирооборота в 2023 году составил 118,7% относительно позапрошлого года.
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