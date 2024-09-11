Боец СВО из поселка Верхнее Дуброво (Свердловская область) с позывным «Наум» чудом выжил во время атаки дрона ВСУ, который его застал на дороге, где часто подрывают технику. Беспилотник взорвался, а осколок отлетел ровно в связку жетона и крестика, которые солдат носил на груди. Этот день боец назвал «новой датой своего рождения» и нацарапал ее на жетоне, рассказал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер.
«Дрон сделал вираж и стремительно рванул в лоб буханки. Водитель нажал по тормозам, машину повело юзом и поставило поперек дороги. В этот момент и отработал РЭБ, которым была оборудована буханка. FPV-дрон повело чуть в сторону от буханки, и он вдруг взорвался буквально в метре от машины», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Это произошло, когда «Наум» и другие военнослужащие передвигались по опасной территории, известной как «дорога смерти». Вражеский беспилотник был запущен с обочины и атаковал машину. Обломками посекло находящихся внутри бойцов, а один из осколков пролетел мимо водителя и ударил свердловского бойца. После атаки солдат обнаружил, что именно этот осколок, который мог стать смертельным, застрял в его жетоне на цепочке.
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