Свердловский боец СВО чудом выжил на «дороге смерти» благодаря крестику. Фото

Свердловского бойца СВО спас нательный крестик от осколка дрона ВСУ

12 сентября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Осколок от взорвавшегося дрона отскочил в связку жетона и крестика (архивное фото) Фото: Евгений Курсков/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец СВО из поселка Верхнее Дуброво (Свердловская область) с позывным «Наум» чудом выжил во время атаки дрона ВСУ, который его застал на дороге, где часто подрывают технику. Беспилотник взорвался, а осколок отлетел ровно в связку жетона и крестика, которые солдат носил на груди. Этот день боец назвал «новой датой своего рождения» и нацарапал ее на жетоне, рассказал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. «Дрон сделал вираж и стремительно рванул в лоб буханки. Водитель нажал по тормозам, машину повело юзом и поставило поперек дороги. В этот момент и отработал РЭБ, которым была оборудована буханка. FPV-дрон повело чуть в сторону от буханки, и он вдруг взорвался буквально в метре от машины», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Это произошло, когда «Наум» и другие военнослужащие передвигались по опасной территории, известной как «дорога смерти». Вражеский беспилотник был запущен с обочины и атаковал машину. Обломками посекло находящихся внутри бойцов, а один из осколков пролетел мимо водителя и ударил свердловского бойца. После атаки солдат обнаружил, что именно этот осколок, который мог стать смертельным, застрял в его жетоне на цепочке. страница Вячеслава Вегнера в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец СВО из поселка Верхнее Дуброво (Свердловская область) с позывным «Наум» чудом выжил во время атаки дрона ВСУ, который его застал на дороге, где часто подрывают технику. Беспилотник взорвался, а осколок отлетел ровно в связку жетона и крестика, которые солдат носил на груди. Этот день боец назвал «новой датой своего рождения» и нацарапал ее на жетоне, рассказал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. «Дрон сделал вираж и стремительно рванул в лоб буханки. Водитель нажал по тормозам, машину повело юзом и поставило поперек дороги. В этот момент и отработал РЭБ, которым была оборудована буханка. FPV-дрон повело чуть в сторону от буханки, и он вдруг взорвался буквально в метре от машины», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Это произошло, когда «Наум» и другие военнослужащие передвигались по опасной территории, известной как «дорога смерти». Вражеский беспилотник был запущен с обочины и атаковал машину. Обломками посекло находящихся внутри бойцов, а один из осколков пролетел мимо водителя и ударил свердловского бойца. После атаки солдат обнаружил, что именно этот осколок, который мог стать смертельным, застрял в его жетоне на цепочке.