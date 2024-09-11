Блогер авторитетного бизнесмена Петермана проиграла суд скандальному экс-чиновнику из ХМАО

Скандальный экс-чиновник мэрии Нижневартовска Александр Федорус выиграл суд у блогера Айгуль Хисматовой, которая близка к авторитетному предпринимателю Александру Петерману. Федорус подавал иск о защите чести и достоинства после серии публикаций о нем в социальных сетях.
«Сегодня завершился судебный процесс, в котором я отстаивал честь и достоинство в связи с публикациями блогера „Дорогая Айгуль“. В суде мы вместе с адвокатом Оксаной Рудик смогли доказать, что информация, содержащаяся в видео, была не достоверной», — написал Федорус.
По словам экс-чиновника, суд обязал блогера выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. «Дорогой Айгуль» также предстоит опубликовать о нем опровержение. Интересы блогера в суде представляла известный медиаюрист Светлана Кузеванова. По информации URA.RU, Хисматова намерена подавать апелляцию на решение суда. Дозвониться до нее на момент публикации материала не удалось. «Судья Нижневартовского городского суда отказался принимать все ходатайства блогера, в том числе о проведении дополнительных экспертиз за ее счет», — уточняет инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало об отставке начальника управления физкультуры и спорта мэрии Нижневартовска Федоруса. Он уволился второй раз за полгода после того, как прокуратура выявила его родственные связи с заместителем директора спортивного подведомственного учреждения
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