В Челябинске в День города, который отмечался 13 сентября, появились на свет 24 новых жителя: 13 девочек и 11 мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«В День города в Челябинске родились 24 малыша. Десять детей стали первыми в своих семьях», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Одна семья празднует рождение восьмого ребенка. Самым крупным новорожденным оказалась девочка весом 4,2 килограмма.
Все челябинские мамы, чьи дети родились в этот день, получат единовременное городское пособие и подарочные наборы от областного правительства. Традиция поддержки новорожденных и их семей подчеркивает важность семейных ценностей.
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