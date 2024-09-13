13 сентября 2024

В День города в Челябинске родились 24 малыша

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна семья празднует рождение восьмого ребенка (архивное фото)
Одна семья празднует рождение восьмого ребенка (архивное фото) Фото:

В Челябинске в День города, который отмечался 13 сентября, появились на свет 24 новых жителя: 13 девочек и 11 мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В День города в Челябинске родились 24 малыша. Десять детей стали первыми в своих семьях», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Одна семья празднует рождение восьмого ребенка. Самым крупным новорожденным оказалась девочка весом 4,2 килограмма.

Все челябинские мамы, чьи дети родились в этот день, получат единовременное городское пособие и подарочные наборы от областного правительства. Традиция поддержки новорожденных и их семей подчеркивает важность семейных ценностей.

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В Челябинске в День города, который отмечался 13 сентября, появились на свет 24 новых жителя: 13 девочек и 11 мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В День города в Челябинске родились 24 малыша. Десять детей стали первыми в своих семьях», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Одна семья празднует рождение восьмого ребенка. Самым крупным новорожденным оказалась девочка весом 4,2 килограмма. Все челябинские мамы, чьи дети родились в этот день, получат единовременное городское пособие и подарочные наборы от областного правительства. Традиция поддержки новорожденных и их семей подчеркивает важность семейных ценностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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