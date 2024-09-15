15 сентября 2024

Четверть челябинцев намерены сменить осенью работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы уверены, что вакансию рабочего занять проще всего
Челябинцы уверены, что вакансию рабочего занять проще всего Фото:

В Челябинской области больше четверти сотрудников задумались о смене работы осенью. Как 16 сентября URA.RU заявили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», такой вариант ответа выбрало 28% респондентов.

«В регионе 28% опрошенных сотрудников планируют в ближайшее время сменить работу. При этом две трети из них уверены, что проблем с трудоустройством не будет», — отметили в офисе сервиса.

Каждый пятый посчитал, что пока выбора нет, и надеются на весну. Каждый двадцатый уверен, что работа есть только для определенных категорий профессий, и смену не планируют. Причем 12% % уверены, что могут найти работу в любое время вне зависимости от сезона.

Среди популярных сфер для трудоустройства респонденты выделили вакансии для рабочего персонала, направления промышленности и сферы услуг. В то же время маркетинг, юриспруденция и бухгалтерия оказались среди наименее востребованных.

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В Челябинской области больше четверти сотрудников задумались о смене работы осенью. Как 16 сентября URA.RU заявили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», такой вариант ответа выбрало 28% респондентов. «В регионе 28% опрошенных сотрудников планируют в ближайшее время сменить работу. При этом две трети из них уверены, что проблем с трудоустройством не будет», — отметили в офисе сервиса. Каждый пятый посчитал, что пока выбора нет, и надеются на весну. Каждый двадцатый уверен, что работа есть только для определенных категорий профессий, и смену не планируют. Причем 12% % уверены, что могут найти работу в любое время вне зависимости от сезона. Среди популярных сфер для трудоустройства респонденты выделили вакансии для рабочего персонала, направления промышленности и сферы услуг. В то же время маркетинг, юриспруденция и бухгалтерия оказались среди наименее востребованных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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