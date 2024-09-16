Экс-мэр, погоревший на сделке с тещей, покинул СИЗО Екатеринбурга

Свердловский экс-мэр Белоусов, обвиненный во взятке, вышел из СИЗО
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Сергею Белоусову вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ Фото:

Бывший мэр Каменского округа Свердловской области Сергей Белоусов, обвиненный во взяточничестве, вероятно, мог выйти из екатеринбургского СИЗО-1. На это указывает то, что ни в один из судов Екатеринбурга (в том числе и в Ленинский райсуд, который в мае арестовал чиновника) не приносили материалы о продлении или изменении меры пресечения (она истекла 13 сентября). Корреспондент URA.RU обзвонил и каменские суды — там заседаний тоже не было.

По одной из версий, Белоусова могли отправить под подписку о невыезде. При этом источник URA.RU, близкий к силовым структурам, уверяет, что Белоусова якобы отправили под домашний арест. В свердловском управлении СУ СК от комментариев воздержались. Дозвониться до чиновника и членов его семьи не удалось. По имеющимся в распоряжении редакции номерам корреспонденту никто не ответил.

О задержании Белоусова стало известно 9 мая. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: злоупотребление полномочиями и получение крупной взятки. Вопросы к нему могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей — Александрой Анкудиновой.

Как рассказывал источник URA.RU, в марте 2023-го мэрия продала Анкудиновой — совладельцу и председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Смолинские ключики» — земельный участок в 1509 квадратных метров за 9666,01 рубля. При этом кадастровая стоимость земли — 1,074 миллиона рублей, а рыночная — 647,4 тысячи. Таким образом, считают следователи, Белоусов якобы причинил ущерб округу в 637,361 тысячи рублей.

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Бывший мэр Каменского округа Свердловской области Сергей Белоусов, обвиненный во взяточничестве, вероятно, мог выйти из екатеринбургского СИЗО-1. На это указывает то, что ни в один из судов Екатеринбурга (в том числе и в Ленинский райсуд, который в мае арестовал чиновника) не приносили материалы о продлении или изменении меры пресечения (она истекла 13 сентября). Корреспондент URA.RU обзвонил и каменские суды — там заседаний тоже не было. По одной из версий, Белоусова могли отправить под подписку о невыезде. При этом источник URA.RU, близкий к силовым структурам, уверяет, что Белоусова якобы отправили под домашний арест. В свердловском управлении СУ СК от комментариев воздержались. Дозвониться до чиновника и членов его семьи не удалось. По имеющимся в распоряжении редакции номерам корреспонденту никто не ответил. О задержании Белоусова стало известно 9 мая. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: злоупотребление полномочиями и получение крупной взятки. Вопросы к нему могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей — Александрой Анкудиновой. Как рассказывал источник URA.RU, в марте 2023-го мэрия продала Анкудиновой — совладельцу и председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Смолинские ключики» — земельный участок в 1509 квадратных метров за 9666,01 рубля. При этом кадастровая стоимость земли — 1,074 миллиона рублей, а рыночная — 647,4 тысячи. Таким образом, считают следователи, Белоусов якобы причинил ущерб округу в 637,361 тысячи рублей.
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