16 сентября 2024

Челябинская школа, подвергшаяся нападению, возобновила работу

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Школа №68 проводит занятия в штатном режиме
Школа №68 проводит занятия в штатном режиме Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

В челябинском филиале коррекционной школы № 68, где 13-летний подросток совершил нападение на учеников и учителей 16 сентября, возобновили занятия. Также по распоряжению главы города Натальи Котовой в учебных заведениях проведут классные часы на тему получения психологической помощи.

«Проведение занятий возобновили в филиале челябинской школы № 68, где накануне ученик совершил нападение на других учащихся и учителей», — сообщает ТАСС. Информация подтверждена Министерством образования и науки региона.

Школьник устроил бойню утром 16 сентября. Он пришел в школу с ножом, молотком и пластмассовым пистолетом. Одну из девочек он ударил молотком, а другую ножом. Пострадала также учительница, пытавшаяся вступиться за детей. Двоим пострадавшим провели операции.

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В челябинском филиале коррекционной школы № 68, где 13-летний подросток совершил нападение на учеников и учителей 16 сентября, возобновили занятия. Также по распоряжению главы города Натальи Котовой в учебных заведениях проведут классные часы на тему получения психологической помощи. «Проведение занятий возобновили в филиале челябинской школы № 68, где накануне ученик совершил нападение на других учащихся и учителей», — сообщает ТАСС. Информация подтверждена Министерством образования и науки региона. Школьник устроил бойню утром 16 сентября. Он пришел в школу с ножом, молотком и пластмассовым пистолетом. Одну из девочек он ударил молотком, а другую ножом. Пострадала также учительница, пытавшаяся вступиться за детей. Двоим пострадавшим провели операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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