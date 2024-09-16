Челябинская школа, подвергшаяся нападению, возобновила работу

В челябинском филиале коррекционной школы № 68, где 13-летний подросток совершил нападение на учеников и учителей 16 сентября, возобновили занятия. Также по распоряжению главы города Натальи Котовой в учебных заведениях проведут классные часы на тему получения психологической помощи.
«Проведение занятий возобновили в филиале челябинской школы № 68, где накануне ученик совершил нападение на других учащихся и учителей», — сообщает ТАСС. Информация подтверждена Министерством образования и науки региона.
Школьник устроил бойню утром 16 сентября. Он пришел в школу с ножом, молотком и пластмассовым пистолетом. Одну из девочек он ударил молотком, а другую ножом. Пострадала также учительница, пытавшаяся вступиться за детей. Двоим пострадавшим провели операции.
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