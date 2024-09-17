17 сентября 2024

Дефицит кадров в челябинской сфере ЖКХ за год вырос на 39%

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области зарплаты коммунальщиков выросли
В Челябинской области зарплаты коммунальщиков выросли Фото:

Нехватка кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области выросла на 39% за год. Как 18 сентября уточнили в пресс-службе сервиса HeadHunter, к сентябрю опубликовало 855 вакансий.

«За период с января по начало сентября в регионе было опубликовано 855 вакансий в сфере ЖКХ. Показатель на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — заявили аналитики HeadHunter.

Исследование сервиса показало, что средняя зарплата в отрасли благоустройства в области колеблется от 54 до 103,5 тысяч рублей, что также выше прошлогоднего уровня. Большинство вакансий приходится на компании водоснабжения и энергоснабжения, предприятия благоустройства и утилизации отходов. Востребованы слесари, инженеры-конструкторы, менеджеры по продажам и электромонтажники, среди которых слесари и инженеры-конструкторы получают наибольшую зарплату.

Спрос на квалифицированные кадры в сфере ЖКХ вырос. Тренд связан с началом отопительного сезона и необходимостью подготовки инфраструктуры.

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Нехватка кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области выросла на 39% за год. Как 18 сентября уточнили в пресс-службе сервиса HeadHunter, к сентябрю опубликовало 855 вакансий. «За период с января по начало сентября в регионе было опубликовано 855 вакансий в сфере ЖКХ. Показатель на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — заявили аналитики HeadHunter. Исследование сервиса показало, что средняя зарплата в отрасли благоустройства в области колеблется от 54 до 103,5 тысяч рублей, что также выше прошлогоднего уровня. Большинство вакансий приходится на компании водоснабжения и энергоснабжения, предприятия благоустройства и утилизации отходов. Востребованы слесари, инженеры-конструкторы, менеджеры по продажам и электромонтажники, среди которых слесари и инженеры-конструкторы получают наибольшую зарплату. Спрос на квалифицированные кадры в сфере ЖКХ вырос. Тренд связан с началом отопительного сезона и необходимостью подготовки инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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