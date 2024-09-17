Дефицит кадров в челябинской сфере ЖКХ за год вырос на 39%

Нехватка кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области выросла на 39% за год. Как 18 сентября уточнили в пресс-службе сервиса HeadHunter, к сентябрю опубликовало 855 вакансий.
«За период с января по начало сентября в регионе было опубликовано 855 вакансий в сфере ЖКХ. Показатель на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — заявили аналитики HeadHunter.
Исследование сервиса показало, что средняя зарплата в отрасли благоустройства в области колеблется от 54 до 103,5 тысяч рублей, что также выше прошлогоднего уровня. Большинство вакансий приходится на компании водоснабжения и энергоснабжения, предприятия благоустройства и утилизации отходов. Востребованы слесари, инженеры-конструкторы, менеджеры по продажам и электромонтажники, среди которых слесари и инженеры-конструкторы получают наибольшую зарплату.
Спрос на квалифицированные кадры в сфере ЖКХ вырос. Тренд связан с началом отопительного сезона и необходимостью подготовки инфраструктуры.
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