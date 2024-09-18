Власти Тобольска назвали дату включения отопления

Отопительный сезон начнется 23 сентября
В Тобольске (Тюменская область) включат отопление 23 сентября. Об этом написал глава горда Петр Вагин в своем telegram-канале.
«Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 23 сентября 2024 года. Управляющим компаниям дано поручение тщательно подготовиться, чтобы осуществить подачу тепла в дома в кратчайшие сроки», — рассказал Вагин.
Ранее URA.RU писало, что отопительный сезон также начался в Ишиме. 12 сентября в жилые дома начали подавать тепло в детские сады, школы и больницы.
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