Власти Тобольска назвали дату включения отопления

В Тобольске включат отопление 23 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопительный сезон начнется 23 сентября
Отопительный сезон начнется 23 сентября Фото:

В Тобольске (Тюменская область) включат отопление 23 сентября. Об этом написал глава горда Петр Вагин в своем telegram-канале.

«Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 23 сентября 2024 года. Управляющим компаниям дано поручение тщательно подготовиться, чтобы осуществить подачу тепла в дома в кратчайшие сроки», — рассказал Вагин.

Ранее URA.RU писало, что отопительный сезон также начался в Ишиме. 12 сентября в жилые дома начали подавать тепло в детские сады, школы и больницы. 

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В Тобольске (Тюменская область) включат отопление 23 сентября. Об этом написал глава горда Петр Вагин в своем telegram-канале. «Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 23 сентября 2024 года. Управляющим компаниям дано поручение тщательно подготовиться, чтобы осуществить подачу тепла в дома в кратчайшие сроки», — рассказал Вагин. Ранее URA.RU писало, что отопительный сезон также начался в Ишиме. 12 сентября в жилые дома начали подавать тепло в детские сады, школы и больницы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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