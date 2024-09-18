18 сентября 2024

Челябинский турмаршрут трижды стал финалистом федерального конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский турмаршрут вышел в финал конкурса в Москве
Челябинский турмаршрут вышел в финал конкурса в Москве Фото:

Челябинский туристический маршрут » К нам прилетают даже метеориты» вышел в финал в трех номинациях отраслевого федерального конкурса. Как 19 сентября сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), итоги конкурса подвели в Москве.

«Состоялось награждение победителей отраслевого конкурса национальных туристических маршрутов. В номинации „НТМ с фантазией“ (самый креативный маршрут) за место победителя боролись три финалиста: маршрут Челябинской области „К нам прилетают даже метеориты“, маршрут „С умыслом про промыслы“ Нижегородской области и маршрут „Санкт-Петербург. Новая география“», — заявили в АТОР.

Также маршрут стал финалистом номинаций «Мастера вкуса», в которой эксперты рынка изучили гастрономический аспект тура, и «Гении брендинга». В данной номинации сравнивали названия национального турмаршрута.

Награды победителям вручили на выставке «Отдых». В церемонии приняли участие представители Минэкономразвития РФ, организации «Национальные приоритеты» и руководители федеральных туроператоров. Победителей определили в 11 номинациях и конкурсе гран-при.

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Челябинский туристический маршрут » К нам прилетают даже метеориты» вышел в финал в трех номинациях отраслевого федерального конкурса. Как 19 сентября сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), итоги конкурса подвели в Москве. «Состоялось награждение победителей отраслевого конкурса национальных туристических маршрутов. В номинации „НТМ с фантазией“ (самый креативный маршрут) за место победителя боролись три финалиста: маршрут Челябинской области „К нам прилетают даже метеориты“, маршрут „С умыслом про промыслы“ Нижегородской области и маршрут „Санкт-Петербург. Новая география“», — заявили в АТОР. Также маршрут стал финалистом номинаций «Мастера вкуса», в которой эксперты рынка изучили гастрономический аспект тура, и «Гении брендинга». В данной номинации сравнивали названия национального турмаршрута. Награды победителям вручили на выставке «Отдых». В церемонии приняли участие представители Минэкономразвития РФ, организации «Национальные приоритеты» и руководители федеральных туроператоров. Победителей определили в 11 номинациях и конкурсе гран-при.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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