Мэр Челябинска Алексей Лошкин днем 12 сентября проголосовал на выборах депутатов в региональный парламент. Он отдал свой голос на избирательном участке №637, который открыт в школе №13, передает корреспондент URA.RU.
"В этом году по уже устоявшейся традиции мы голосуем три дня. Избирательные участки сегодня все открылись в восемь часов утра и будут работать в соответствии с регламентом. Каждый житель Челябинска может придти и проголосовать в любой день, я это сделал в первый день для того, чтобы реализовать свое право на избирательный голос. В моей семье выбрали в том числе и альтернативные способы голосования, проголосовали дистанционно, что тоже достаточно удобно. Призываю всех жителей Челябинска сегодня и в ближайшие два дня также реализовать свое избирательное право", — отметил Лошкин.
Мэр Челябинска рассказал, что все участки постарались сделать красивыми и праздничными, создать соответствующую атмосферу. На каждом участке для комфорта избирателей работает большое число волонтеров. На вопрос о важности выборов в жизни каждого человека Лошкин ответил, что избирательное право закреплено в Конституции РФ и очень важно сделать свой выбор.
"Есть право, закрепленное в Конституции для каждого гражданина Российской Федерации, сделать выбор будущего нашей страны. Это часть политической системы, которая является очень важным инструментом для определения направления нашего развития", — уточнил мэр Челябинска.
Как сообщила председатель УИК 637 Елена Хадарина, всего на этом участке зарегистрировано 2159 избирателей. Выборы нового состава регионального парламента в регионе продлятся три дня, 12, 13 и 14 сентября. Из общего числа 60 депутатов, 30 будут выбраны в одномандатных округах, тогда как остальные 30 кандидатов пройдут по партийным спискам. Кроме того, в 39 муниципальных образованиях одновременно проходят выборы местных органов власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!