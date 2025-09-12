Омбудсмен Сударенко: В челябинских СИЗО явка на выборах составила 100%

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко рассказала о явке в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко рассказала о явке в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Явка на голосование в челябинских СИЗО традиционно достигла 100%. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, передает корреспондент URA.RU из Центра общественного наблюдения (ЦОН).

«В Челябинской области в СИЗО традиционно голосование проходит очень активно, явка 100%. Проголосовали почти тысяча человек. Никаких нарушений не выявлено, все прошло в штатном режиме», — отметила Сударенко.

Сейчас омбудсмен намерена направиться в Чебаркуль, чтобы наблюдать организацию процесса голосования для военнослужащих Чебаркульской танковой дивизии. Они будут отдавать свои голоса на двух избирательных участках города. Кроме того, она сообщила о тенденции к уменьшению недоступных участков для маломобильных групп населения.

«Накануне мы проверяли избирательные участки в Челябинской области на предмет доступности для маломобильных групп населения. Радует, что в регионе есть тенденция к уменьшению числа УИК, которые расположены на втором этаже, сейчас их чуть более ста из более чем 2000 избирательных участков, и их количество ежегодно уменьшается», — добавила Сударенко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Явка на голосование в челябинских СИЗО традиционно достигла 100%. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, передает корреспондент URA.RU из Центра общественного наблюдения (ЦОН). «В Челябинской области в СИЗО традиционно голосование проходит очень активно, явка 100%. Проголосовали почти тысяча человек. Никаких нарушений не выявлено, все прошло в штатном режиме», — отметила Сударенко. Сейчас омбудсмен намерена направиться в Чебаркуль, чтобы наблюдать организацию процесса голосования для военнослужащих Чебаркульской танковой дивизии. Они будут отдавать свои голоса на двух избирательных участках города. Кроме того, она сообщила о тенденции к уменьшению недоступных участков для маломобильных групп населения. «Накануне мы проверяли избирательные участки в Челябинской области на предмет доступности для маломобильных групп населения. Радует, что в регионе есть тенденция к уменьшению числа УИК, которые расположены на втором этаже, сейчас их чуть более ста из более чем 2000 избирательных участков, и их количество ежегодно уменьшается», — добавила Сударенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...