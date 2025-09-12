Омбудсмен Сударенко: В челябинских СИЗО явка на выборах составила 100%

Явка на голосование в челябинских СИЗО традиционно достигла 100%. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, передает корреспондент URA.RU из Центра общественного наблюдения (ЦОН).
«В Челябинской области в СИЗО традиционно голосование проходит очень активно, явка 100%. Проголосовали почти тысяча человек. Никаких нарушений не выявлено, все прошло в штатном режиме», — отметила Сударенко.
Сейчас омбудсмен намерена направиться в Чебаркуль, чтобы наблюдать организацию процесса голосования для военнослужащих Чебаркульской танковой дивизии. Они будут отдавать свои голоса на двух избирательных участках города. Кроме того, она сообщила о тенденции к уменьшению недоступных участков для маломобильных групп населения.
«Накануне мы проверяли избирательные участки в Челябинской области на предмет доступности для маломобильных групп населения. Радует, что в регионе есть тенденция к уменьшению числа УИК, которые расположены на втором этаже, сейчас их чуть более ста из более чем 2000 избирательных участков, и их количество ежегодно уменьшается», — добавила Сударенко.
